В Молдове могут взлететь цены на самый ходовой продукт питания

Мясо птицы может подорожать. Об этом предупреждают фермеры. По словам производителей, расходы на содержание птицы в этом году велики, так как засуха обусловила резкий рост цен на зерновые.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Из-за прошлогодней засухи урожай зерновых резко сократился, что также отразилось на ценах. Больше всего пострадали птицеводы. Мясо птицы должно подорожать, так как расходы на содержание ферм выросли минимум на 30% в сравнении с 2020-м. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал глава патронатной ассоциации птицеводов Евгений Войницки.

"К примеру, в феврале 2020-го килограмм кукурузы стоил 2,6 лея, а сейчас 4,8 лея, а соевый шрот подорожал с 8,6 лея до 13,8 лея. Более того, и смеси для цыплят, которые импортируются из ЕС, сейчас дороже на 15% из-за колебаний обменного курса. Фураж подорожал на 40-50%. Таким образом, на 70% конечной цены готовой продукции влияет себестоимость продукции, которая, по расчетам, увеличилась на 30% в этом году по сравнению с 2020-м", – сказал собеседник.

По его словам, пока не ясно, когда вырастут цены на мясо, так как на этот процесс влияют и другие факторы.

"На цену мяса влияет себестоимость продукции и спрос на внутреннем рынке. Из-за пандемии потребление снизилось, потому что школы больше не работают в том же режиме, детские сады, другие учреждения и люди, как правило, покупают меньше. Еще один фактор – импорт мяса из Украины, который также влияет на внутренние цены", – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что крупнейший производитель мяса птицы в Молдове сократил объем производства на 50% в 2020 году, а несколько более мелких фабрик приостановили свою деятельность. "Продолжают работать только те, у которых есть подписанные контракты", – подчеркнул Войницки.

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Цены уже начали расти

Представитель Национальной конфедерации фермеров Диана Круду заявила Sputnik Молдова, что цены на мясо птицы уже начали расти, а производители рискуют остаться без зерновых.

"Из-за засухи в некоторых районах страны урожай зерновых пострадал на 100%, а сейчас производители мяса птицы бьют тревогу. К сожалению, власти делают вид, что этих проблем нет, но и предприниматели понимают, что они сами по себе, не ждут от кого-либо помощи и не надеются", – сказала собеседница.

По ее словам, если посмотреть по магазинам, то уже видно, что цены стали выше. "На динамику влияют также и цены на топливо, а также другие факторы, а подорожания по цепочке бьют по карману конечных потребителей", – отметила Круду.

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Что заявили в Минсельхозе

Производители мяса не подавали официальное обращение о намерении повысить цены на мясо птицы. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила пресс-секретарь Минсельхоза Екатерина Григорян.

По ее словам, в то же время с учетом роста цен на фураж, подорожание мяса было ожидаемым, однако министерство не может мешать и остановить подобную инициативу. Что касается запасов кормов, то представители Минсельхоза не были проинформированы о том, что они заканчиваются.

© Photo : Facebook / Î.M "Piaţa Centrală" Прилавок с мясом птицы на Центральном рынке в Кишиневе

В настоящее время на Центральном рынке Кишинева килограмм куриной грудки стоит от 56 до 63 лея, окорочка – 53 лея, голени – 48 леев, крылышки – 45 леев.

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