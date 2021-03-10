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Молоток судьи

Апелляция принята: замглавы молдавских пенитенциариев возвращается под арест

© CC0 / Pixabay / Activedia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33938208/Apellyatsiya-prinyata-zamglavy-moldavskikh-penitentsiariev-vozvraschaetsya-pod-arest.html

Подробности о расследовании по масштабному делу о злоупотреблениях в системе исполнения наказаний, которое ведет молдавская прокуратура.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Заместитель начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергей Демченко возвращается под предварительный арест, об этом во вторник сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отмечается в пресс-релизе ведомства, во второй половине дня 10 марта Апелляционная палата Кишинева удовлетворила апелляцию прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), которые обжаловали заключение Кишиневского суда сектора Чеканы.

Обвиняемый возвращается под предварительный арест для обеспечения эффективности расследования, отмечается в пресс-релизе.

Под домашний арест из пенитенциара №16 Демченко перевели 6 марта решением Апелляционной палаты Кишинева. Сообщалось, что причиной перевода стало ухудшение здоровья обвиняемого.

Заместителя начальника Национальной администрации пенитенциарных учреждений в настоящее время подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.

Согласно законодательству, такие преступления наказываются тюремным заключением на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет (часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса).

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Замглавы молдавских пенитенциариев переведен под домашний арест


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