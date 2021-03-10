Больных COVID-19 из Кишинева госпитализируют в ближайшие райбольницы

В столице заполнены все койки, предназначенные для больных COVID-19, возможность госпитализации появляется по мере выздоровления пациентов.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Больных коронавирусом жителей Кишинева госпитализируют в больницы соседних со столицей районов. Пациенты из Кишинева на данный момент размещаются в районных медучреждениях Новых Анен, Страшен, Криулян и Хынчешт. Во всех этих больницах были открыты и зарезервированы новые места для COVID-больных. Об этом в телеинтервью рассказала и. о. министра здравоохранения, труда и защиты Татьяна Затык.

"В Кишиневе число доступных коек на пределе. Когда место освобождается — госпитализируют нового пациента. Возможность госпитализации есть, но количество мест ограничено", — проинформировала и. о. министра.

Поэтому, по словам главы минздрава, для жителей Кишинева снова оборудовали дополнительные койки — в наркодиспансере, в Больнице скорой помощи открыли 50 новых мест, 40 коек для жителей Кишинева зарезервировали в районной больнице Новых Анен, еще 40 открыты в Хынчештах.

"В Новых Аненах сейчас госпитализировано 11 кишиневцев, в Криулянах 13, в Страшенах 23″, — рассказала Затык.

Напомним, в четырех районах республики: в Хынчештском, Чимишлийском, Окницком, и Дрокиевском районе были ужесточены противоэпидемиологические меры и расширено действие "красного кода" эпидопасности из-за COVID-19.

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