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Больница, Молдова

Больных COVID-19 из Кишинева госпитализируют в ближайшие райбольницы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (127)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210310/33939209/bolnykh-covid-iz-Kishineva-gospitaliziruyut-v-blizhayshie-rayonnye-bolnitsy.html

В столице заполнены все койки, предназначенные для больных COVID-19, возможность госпитализации появляется по мере выздоровления пациентов.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. Больных коронавирусом жителей Кишинева госпитализируют в больницы соседних со столицей районов. Пациенты из Кишинева на данный момент размещаются в районных медучреждениях Новых Анен, Страшен, Криулян и Хынчешт. Во всех этих больницах были открыты и зарезервированы новые места для COVID-больных. Об этом в телеинтервью рассказала и. о. министра здравоохранения, труда и защиты Татьяна Затык.

Медработники
© Sputnik / Mihai Caraus
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"В Кишиневе число доступных коек на пределе. Когда место освобождается — госпитализируют нового пациента. Возможность госпитализации есть, но количество мест ограничено", — проинформировала и. о. министра.

Поэтому, по словам главы минздрава, для жителей Кишинева снова оборудовали дополнительные койки — в наркодиспансере, в Больнице скорой помощи открыли 50 новых мест, 40 коек для жителей Кишинева зарезервировали в районной больнице Новых Анен, еще 40 открыты в Хынчештах.

"В Новых Аненах сейчас госпитализировано 11 кишиневцев, в Криулянах 13, в Страшенах 23″, — рассказала Затык.

Напомним, в четырех районах республики: в Хынчештском, Чимишлийском, Окницком, и Дрокиевском районе были ужесточены противоэпидемиологические меры и расширено действие "красного кода" эпидопасности из-за COVID-19.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (127)

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