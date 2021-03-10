Глава минздрава рассказала, ждет ли Молдову полный локдаун

По словам главы министерства, будет или нет ужесточение ограничительных мер, зависит от каждого из граждан страны.

Введение чрезвычайного положения и локдауна в Республике Молдова будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. Об этом в телеинтервью заявила исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

"Зависит от всех нас. В зависимости от того, будут ли расти случаи заражения или мы остановим пандемию", — пояснила Затык.

Она отказалась отвечать на вопрос о вероятности введения чрезвычайных мер на территории всей страны.

"Экономические агенты, перевозчики, котролирующие органы взяли на себя обязательства предпринять все меры для того, чтобы снизить риски распространения инфекции и тем самым избежать локдауна. Но мы уже сейчас обсуждаем это", — добавила Затык.

Отметим, что территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья в Хынчештском, Дрокиевском, Окницком и Чимишлийском районах во вторник обновили действие "красного кода" эпидемиологической опасности из-за COVID-19 и ввели на вверенной территории ряд ограничений.

Согласно постановлениям местных комиссий, в регионах были введены следующие меры для предотвращения распространения коронавируса:

запрет на передвижение населения и самоизоляция дома;

запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе культурного, научного, художественного, спортивного или развлекательного характера;

оказание лишь жизненно важных услуг;

запрет на посещение банков и почты без особой необходимости;

предоставление только самой необходимой медицинской помощи;

введение дистанционного обучения.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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