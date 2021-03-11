Почему в Молдове столько инфицированных COVID-19: ответ эксперта

Через год после начала пандемии общество даже не могло почувствовать, что ситуация будет катастрофической, и мы снова зафиксируем те же ужасные цифры с новыми случаями коронавируса, какими они были с начала пандемии.

Эксперт по общественному здравоохранению Алла Токарчук объясняет рост случаев заражения COVID-19 и большое количество смертей, зарегистрированных в последнее время в Республике Молдова, усталостью и халатным отношением населения.

Алла Токарчук подтвердила, что эпидемиологи и специалисты в этой области предсказали такие сценарии на февраль-март 2021 года, даже если где-то и была надежда, что эти оценки не будут воплощены в жизнь.

"Это предсказуемый эпидемиологический процесс. Было много голосов, говорящих о том, что у нас будет такая волна в феврале-марте. Это агрессивный и заразный вирус, который движется. Люди теряют бдительность, и поэтому эти прогнозы сбылись", - пояснил эксперт.

С другой стороны, Алла Токарчук отметила, что во всей этой тревожной ситуации отрадно то, что процесс вакцинации уже начался. Иммунизация - это луч надежды для всего мира, и люди должны понимать необходимость и важность вакцинации в эти трудные времена, добавила эксперт.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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