Фото, видео: за сутки пожарные потушили десятки гектаров сухой растительности

Спасатели призывают людей соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возгорания сухой травы и мусора. В ветреную погоду и в условиях низкой влажности любая искра может превратиться в большой пожар.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В течение 10 марта сотрудникам Гениспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) пришлось ликвидировать 11 случаев возгорания сухой растительности на более чем 32 гектаров земель.

Пожарным пришлось реагировать после того, как участок земли площадью 20 гектаров был охвачен пламенем в районе населенного пункта Моловата Дубоссарского района.

Помощь сотрудников ГИЧС потребовалась и в случае пожара, вспыхнувшего в городе Кодру. Пожарные потушили горящую траву, огонь от которой уже подбирался к жилым домам.

Пожарные также были вызваны в Колоницу, пригород Кишинева и село Гырбовец, Новоаненского района.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает людей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возгорания сухой травы и мусора. В ветреную погоду и в условиях низкой влажности любая искра может превратиться в большой пожар. В случае возникновения опасных ситуаций просят звонить в службу 112.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova