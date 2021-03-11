Определена точная дата старта вакцинации от COVID-19 в Приднестровье

В начале марта в Приднестровье поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, в ближайшее время ожидается еще одна.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. Начало вакцинации в Приднестровье запланировано на 12 марта. В первую очередь будет привит персонал отделений реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также отделений, занимающихся лечением больных COVID-19, сотрудников амбулаторно-поликлинического звена.

"Учреждения, с которых начнется вакцинирование, уже определены. Это центры матери и ребенка и амбулаторной помощи Тирасполя и Бендер, тираспольский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны, Центральная городская больница города Бендеры", – сообщили в Оперштабе.

По словам главы Оперативного штаба Руслан Мовы, в дальнейшем планируется вакцинировать тех, кто работает на станциях скорой помощи, в стационарах, отделениях гемодиализа и переливания крови, персонал диагностических отделений и лабораторий, представителей стоматологической службы, аптек, врачей-ординаторов, студентов-медиков и работников центров гигиены и эпидемиологии.

Гражданам, прошедшим курс иммунизации, будет выдаваться сертификат. Вся информация будет аккумулироваться в электронном виде. Вакцинация будет проводиться исключительно на добровольной основе.

Пятого марта в Приднестровье прибыла партия вакцин AstraZeneca. Это свыше 1800 доз препарата. Ожидается поставка еще 600. В четверг, 11 марта, по этой теме состоится обучающий семинар с медработниками.

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