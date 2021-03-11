13:12 11 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Дворец Республики

Новые запреты в Приднестровье из-за COVID-19

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (134)
108 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33942445/novye-zaprety-v-pridnestrove-iz-za-covid-19-govoryat-chto-vremennye.html

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на заседании Оперативного штаба Приднестровья приняли новые ограничения.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. На период предстоящих весенних каникул с 15 марта в Приднестровье будут закрыты кинотеатры, театры, организации дополнительного образования, клубы и дома культуры. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба, которое проходит под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

AstraZeneca в Тирасполе
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Вся правда о вакцинации в Приднестровье - 1810 доз "на вес золота"

"В списке также детские спортивные секции и кружки. Это необходимо, чтобы снизить риски роста заболеваемости COVID-19", - пояснили в Оперштабе.

Предложение о введении новых ограничений на заседании штаба озвучили специалисты Санэпидемстанции Приднестровья в связи с неблагополучной динамикой распространения коронавирусной инфекции. Их поддержал лидер региона. В штабе говорилось, что новые запреты вводятся временно.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (134)

По теме

В Молдове выявили порядка 300 побочных реакций с начала вакцинации от COVID-19
Молдова ожидает еще несколько партий вакцины от COVID-19
Теги:
запреты, ограничения, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться