Новые запреты в Приднестровье из-за COVID-19

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на заседании Оперативного штаба Приднестровья приняли новые ограничения.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. На период предстоящих весенних каникул с 15 марта в Приднестровье будут закрыты кинотеатры, театры, организации дополнительного образования, клубы и дома культуры. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба, которое проходит под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"В списке также детские спортивные секции и кружки. Это необходимо, чтобы снизить риски роста заболеваемости COVID-19", - пояснили в Оперштабе.

Предложение о введении новых ограничений на заседании штаба озвучили специалисты Санэпидемстанции Приднестровья в связи с неблагополучной динамикой распространения коронавирусной инфекции. Их поддержал лидер региона. В штабе говорилось, что новые запреты вводятся временно.

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