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Обыски. Архивное фото

Новые обыски в Молдове: проверка проходит в сорокской тюрьме

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (131)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33942530/novye-obyski-v-moldove-proverka-prokhodit-v-sorokskoy-tyurme.html

Расследование громкого дела набирает обороты. Как и в случае с обысками в криковской тюрьме №15, в новой операции участвуют бойцы спецподразделений Pantera и Fulger.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В четверг утром прокуроры по борьбе с организованной преступностью проводят обыски в пенитенциаре №6 в Сороках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

В ведомстве уточнили, что данные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о деятельности преступной группировки, часть членов которой находились в местах лишения свободы, а остальные – реализовали преступные планы на воле.

"В данный момент обыски проводятся во всех секторах пенитенциара №6 в Сороках. Действия авторизованы магистратами", – сказано в сообщении ведомства.

Исправительное учреждение
© Sputnik / Miroslav Rotari
После масштабных обысков в Криковской тюрьме задержан ее начальник
В прокуратуре уточнили, что, как и в случае с обысками в криковской тюрьме №15, проведенными 24 февраля, в операции участвует спецподразделение Pantera. Безопасность по периметру обеспечивают бойцы отряда Fulger.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел в середине февраля провела обыски в доме, офисе и автомобиле Сергея Демченко, замглавы Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ).

Замначальника НАПУ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. По решению Апелляционной палаты, 10 марта его вернули под предварительный арест.

Ранее Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы. Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева и в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

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Тема:
Обыски в Молдове (131)

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