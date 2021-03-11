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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Все данные по вакцинации в Приднестровье будут вноситься в специальную базу

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (134)
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Sputnik Молдова
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В информационную систему "Атлас", которая была разработана специально для сведения всей информации по ситуации с коронавирусной инфекцией, теперь будут вносить данные и по вакцинации.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В информационную систему МВД Приднестровья "Атлас" будут внесены изменения, позволяющие вести учет данных о тех, кто прошел полный курс вакцинации.

"Это необходимо для беспрепятственного пересечения границы Приднестровья гражданами (в том числе иностранных государств)", – отметили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Татьяна Затык
© Sputnik / Mihai Caraus
Затык: Частные клиники могут прививать население вакциной "Спутник V"
На пунктах пропуска в отдельную вкладку программы сведений об иностранцах, имеющих подтверждающий сертификат, будут вносить сотрудники погранслужбы.

Информация о приднестровцах, прошедших курс иммунизации, будет вноситься в электронную базу данных операторами территориальных кризисных центров.

Соответствующие сведения будет предоставлять Минздрав Приднестровья.

Информационная система "Атлас" была введена в Приднестровье в конце 2020 года. В ее базу вносятся все данные по COVID-ситуации.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (134)

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Теги:
вакцинация, вакцина, Приднестровье


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