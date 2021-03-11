Все данные по вакцинации в Приднестровье будут вноситься в специальную базу

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. В информационную систему МВД Приднестровья "Атлас" будут внесены изменения, позволяющие вести учет данных о тех, кто прошел полный курс вакцинации.
"Это необходимо для беспрепятственного пересечения границы Приднестровья гражданами (в том числе иностранных государств)", – отметили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Информация о приднестровцах, прошедших курс иммунизации, будет вноситься в электронную базу данных операторами территориальных кризисных центров.
Соответствующие сведения будет предоставлять Минздрав Приднестровья.
Информационная система "Атлас" была введена в Приднестровье в конце 2020 года. В ее базу вносятся все данные по COVID-ситуации.
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