Оперштаб Приднестровья: новые места для COVID-пациентов и режим ПЦР-лабораторий

На заседании Оперштаба обсудили готовность госпитальной сети к возможному наплыву COVID-пациентов, а также обеспеченность медучреждений противокоронавирусными препаратами.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik. ПЦР-лаборатории в Приднестровье переводят на усиленный режим работы, разворачиваются дополнительные места для заразившихся коронавирусом, а плановая госпитализация граждан пока приостановлена. Такие меры обсудили на заседании Оперативного штаба.

"При этом экстренная помощь должна оказываться безоговорочно и качественно", – подчеркнул лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

На данный момент занято 63% коечного фонда Приднестровья. Разворачиваются дополнительные мощности. Сейчас к приему пациентов готовы почти полторы тысячи койко-мест. Больше 400 из них – в Республиканской клинической больнице. Готовятся также дополнительные палаты на 60 человек в отделении гнойной хирургии.

"Могут при необходимости вдвое увеличить коечный фонд и в рыбницкой больнице. Местный госпиталь сейчас рассчитан на 200 человек. Вадим Красносельский обозначил потребность увеличить количество койко-мест для лиц, ожидающих результаты лабораторного исследования проб биоматериала", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

На заседании Оперштаба сообщили о заключении договора на приобретение для нужд инфекционных госпиталей семи тысяч флаконов "Ремдесивира". Первая партия в 2000 штук должна быть поставлена в регион в течение недели, еще 5000 – в конце марта–начале апреля.

Как пояснили в пресс-службе, препарат эффективный, но дорогостоящий: стоимость каждой единицы – 490 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). На резервных складах пока есть больше тысячи флаконов "Ремдесивира".

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