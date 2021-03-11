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Мужчине из Хынчешт грозит до 4 лет тюрьмы за кражу 80 метров кабеля

© Sputnik / Vladimir Trefilov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33944376/muzhchine-iz-hinchesti-grozit-do-4-let-tyurmy-za-krazhu-80-metrov-provodov.html

Представители телекоммуникационной компании, расположенной на улице Костюжень, сообщили в полицию о пропаже 80 метров кабеля.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Следователи Инспектората полиции сектора Чеканы вместе с прокурорами муниципальной прокуратуры Кишинева задержали 58-летнего мужчину из Хынчештского района, подозреваемого в совершении кражи интернет-кабеля. Об этом сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

О факте похищения 80 метров кабеля у компании электронной связи, расположенной на улице Костюжень, в полицию сообщили представители телекоммуникационной компании.

Оперативная группа немедленно выехала на место происшествия, где установила, что подозреваемый, повредив компоненты электронной связи, украл кабель, после чего скрылся в неизвестном направлении. Ущерб, нанесенный телекоммуникационной компании, оценивается в 5 250 леев.

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В результате следственных действий, проведенных сотрудниками следствия и уголовного розыска, подозреваемый был найден и доставлен в полицию для допроса. Он признал себя виновным. Более того, мужчина оказался сотрудником компании, где была совершена кража.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, преступление, которое в соответствии с действующим законодательством карается штрафом от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемыми общественными работами на срок от 180 до 240 часов или тюремным заключением на срок до четырех лет.

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