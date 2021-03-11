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Национальный банк Молдовы

В Нацбанке прошел новый обыск по делу о краже миллиарда

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33945229/v-natsbanke-proshel-novyy-obysk-po-delu-o-krazhe-milliarda.html

В Нацбанке Молдовы прошли обыски по делу о банковском мошенничестве. Информация появилась в прессе и была подтверждена представителями НБМ.

КИШИНЕВ, 11 марта — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провела сегодня обыски в штаб-квартире Национального банка. Информацию об этом подтвердили для Sputnik Молдова в пресс-службе НБМ.

Позже пресс-служба учреждения опубликовала пресс-релиз.

"Национальный банк Молдовы (НБМ) подтверждает, что он был и остается открытым для участия в расследовании банковского мошенничества с 2014 года и в этой связи еще раз подтверждает свою волю к успешному завершению расследования", — говорится в сообщении НБМ.

Таким образом, центральный банк сотрудничал и полностью взаимодействует с органами уголовного розыска, предлагая все имеющиеся материалы, пояснения, по их желанию следственных органов, а также по собственной инициативе.

В НБМ надеются, что сегодняшние действия прокуратуры в кабинете одного из сотрудников внесли ясность.

Напомним, в начале марта 2020 года Генеральная прокуратура уже проводила обыски в здании Национального банка Молдовы. Поводом для этого действия послужило расследование уголовного дела о "хищении миллиарда". Генпрокурор Александр Стояногло санкционировал снятие неприкосновенности с членов Совета Национального банка и разрешил их допрос и задержание.

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