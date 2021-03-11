На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев

Члены временного кабинета министров республики собрались на заседание в четверг. Первый вопрос в повестке – выделение средств из резервного фонда правительства на закупку вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Члены временного правительства Молдовы выделили 60 миллионов леев на покупку вакцины от COVID-19. Решение принято на заседании в четверг.

"Рост заболеваемости, увеличение скорости заражения, количества территорий, отнесенных к "красному коду", рост тяжелых форм и числа летальных исходов, увеличение числа положительных результатов тестов на вирус SARSCoV-2, увеличение количества бессимптомных форм свидетельствуют о тенденции обострения эпидпроцесса инфицирования COVID-19 в Молдове", – сказала госсекретарь, и. о. главы Минздрава Татьяна Затык.

По ее словам, для снижения пандемии среди населения кроме соблюдения профилактических мер важно обеспечить иммунизацию населения вакциной COVID-19. На эти цели выделены 60 миллионов леев, которые предназначены для закупки 338 600 доз вакцины (ориентировочная цена за каждую дозу – 10 долларов США).

И. о. премьера Аурелиу Чокой отметил, что это важное решение.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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