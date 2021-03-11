Итоги обысков в Нацбанке Молдовы: кого задержали

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел провели в четверг обыски по месту жительства и служебном кабинете бывшего специального администратора в Banca de Economii, который сейчас занимает пост главы одного из управлений Нацбанка.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Руководитель управления специального надзора в Национальном банке Молдовы (НБМ) задержан по итогам обысков, которые проходили в четверг по делу о банковском мошенничестве. Речь идет об Ионе Ропоте, который был специальным администратором в Banca de Economii, сообщает sputnik.md.

По данным прокуроров, в результате обысков Ропот задержан на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением. Год назад его задерживали по делу о "банковском мошенничестве".

Сотрудники правоохранительных органов уточняют, что действия уголовного преследования проводятся в рамках расследования дела о "банковском мошенничестве" в контексте управления банковскими гарантиями, предоставленными Нацбанком финансовым учреждениям: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Расследование продолжается.

Согласно местному законодательству, за злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации виновному грозит до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

В начале марта 2020 года Генеральная прокуратура уже проводила обыски в здании Национального банка Молдовы. Поводом для этого послужило расследование уголовного дела о "хищении миллиарда". Генпрокурор Александр Стояногло санкционировал снятие неприкосновенности с членов Совета Национального банка и разрешил их допрос и задержание.

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