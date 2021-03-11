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Работники МЖД из Гагаузии вышли на протесты

Фото: "Батон хлеба – на неделю" – железнодорожники Гагаузии вышли на протесты

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33946366/foto-zheleznodorozhniki-gagauzii-vyshli-na-protesty.html

Стихийная акция прошла в селе Буджак Комратского района, где расположена железнодорожная станция Комрат. Рабочие возмущены многомесячной невыплатой зарплат.

Комрат, 11 мар - Sputnik, Максим Топал. Протесты железнодорожников Молдовы затронули и территорию Гагаузской автономии. Простые рабочие уже несколько месяцев не получают зарплаты. На что жить – непонятно, рассказывают журналистам рабочие Железной дороги Молдовы (ЖДМ) со станции Комрат.

Нина Танасогло – дежурный по переезду. Она работает на ЖДМ уже 12 лет. За весь период ее деятельности это уже вторая столь значительная задержка зарплат.

Дежурный по переезду Станции Комрат Нина Танасогло
© Sputnik / Maxim Topal
Дежурный по переезду Станции Комрат Нина Танасогло

"Пятый месяц без средств на существование. Один батон хлеба я вынуждена делить, чтобы протянуть неделю", – рассказывает женщина.

На помощь женщине пришел сын, который оплачивает коммунальные услуги не только своей семьи, но и матери.

"Мне стыдно, что не я помогаю сыну, а он мне", – добавила женщина.

На протест вышли более десятка служащих. Это в основном простые рабочие, которым нечем кормить семьи. Хуже всего дела обстоят у тех, у кого вся семья работает на ЖДМ. Среди них – работник путей Иван Зубку.

Работник путей Иван Зубку
© Sputnik / Maxim Topal
Работник путей Иван Зубку

"Чтобы платить за кредиты, одалживаем деньги. А есть что? Мы полностью в долгах. А что будет дальше – не знаю", – рассказывает мужчина.

Работники ЖДМ из Гагаузии присоединились к протестам коллег по цеху со всех уголков республики. Пока настроены они мирно и на дежурства выходят исправно. Но если ситуация не изменится, люди грозят массовыми увольнениями.

  • Железнодорожный переезд в селе Буджак_2
    Железнодорожный переезд в селе Буджак_2
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Билетная касса
    Билетная касса
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Железная дорога
    Железная дорога
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Железнодорожный переезд в селе Буджак
    Железнодорожный переезд в селе Буджак
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
Железнодорожный переезд в селе Буджак_2

"Ситуация тяжелая. Страдают простые люди, у основной массы которых зарплаты в 2400-3000 леев. Мало того, что зарплата низкая, так еще и платят ее с большими задержками. Работу с нас требуют, но тогда и платите вовремя честно заработанные нами деньги", – сказал начальник станции Комрат Петр Кочу.

Начальник Станции Комрат МЖД Петр Кочу
© Sputnik / Maxim Topal
Начальник Станции Комрат МЖД Петр Кочу

Всего на станции Комрат работает 35 человек.

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года, когда и без того плачевное состояние предприятия критически усугубила пандемия коронавируса.

В условиях политического кризиса, временного правительства и туманного будущего парламента текущего созыва в стране по-прежнему нет плана спасения "Железной дороги Молдовы" от надвигающегося банкротства.

Многие из протестующих работников ЖДМ сегодня готовы пойти на крайнюю меру – полностью остановить движение поездов на молдавской железной дороге.

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