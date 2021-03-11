Фото: "Батон хлеба – на неделю" – железнодорожники Гагаузии вышли на протесты

Комрат, 11 мар - Sputnik, Максим Топал. Протесты железнодорожников Молдовы затронули и территорию Гагаузской автономии. Простые рабочие уже несколько месяцев не получают зарплаты. На что жить – непонятно, рассказывают журналистам рабочие Железной дороги Молдовы (ЖДМ) со станции Комрат.
Нина Танасогло – дежурный по переезду. Она работает на ЖДМ уже 12 лет. За весь период ее деятельности это уже вторая столь значительная задержка зарплат.
"Пятый месяц без средств на существование. Один батон хлеба я вынуждена делить, чтобы протянуть неделю", – рассказывает женщина.
На помощь женщине пришел сын, который оплачивает коммунальные услуги не только своей семьи, но и матери.
"Мне стыдно, что не я помогаю сыну, а он мне", – добавила женщина.
На протест вышли более десятка служащих. Это в основном простые рабочие, которым нечем кормить семьи. Хуже всего дела обстоят у тех, у кого вся семья работает на ЖДМ. Среди них – работник путей Иван Зубку.
"Чтобы платить за кредиты, одалживаем деньги. А есть что? Мы полностью в долгах. А что будет дальше – не знаю", – рассказывает мужчина.
Работники ЖДМ из Гагаузии присоединились к протестам коллег по цеху со всех уголков республики. Пока настроены они мирно и на дежурства выходят исправно. Но если ситуация не изменится, люди грозят массовыми увольнениями.
- Железнодорожный переезд в селе Буджак_2© Sputnik / Maxim Topal
- Билетная касса© Sputnik / Maxim Topal
- Железная дорога© Sputnik / Maxim Topal
- Железнодорожный переезд в селе Буджак© Sputnik / Maxim Topal
"Ситуация тяжелая. Страдают простые люди, у основной массы которых зарплаты в 2400-3000 леев. Мало того, что зарплата низкая, так еще и платят ее с большими задержками. Работу с нас требуют, но тогда и платите вовремя честно заработанные нами деньги", – сказал начальник станции Комрат Петр Кочу.
Всего на станции Комрат работает 35 человек.
Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года, когда и без того плачевное состояние предприятия критически усугубила пандемия коронавируса.
В условиях политического кризиса, временного правительства и туманного будущего парламента текущего созыва в стране по-прежнему нет плана спасения "Железной дороги Молдовы" от надвигающегося банкротства.
Многие из протестующих работников ЖДМ сегодня готовы пойти на крайнюю меру – полностью остановить движение поездов на молдавской железной дороге.
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