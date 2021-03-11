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Сельхозтехника, Молдова

Некоторые молдавские аграрии получат помощь: о чем идет речь

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33946871/Nekotorye-moldavskie-agrarii-poluchat-pomosch-o-chem-idet-rech.html

Временное правительство утвердило ряд постановлений о дизельном топливе, которое Румыния бесплатно предоставит молдавским сельхозпроизводителям, чей урожай пострадал от засухи 2020 года.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Молдова получит 6000 тонн дизтоплива в качестве гуманитарной помощи со стороны Румынии. Горючее предназначено для молдавских сельхозпроизводителей, чей урожай пострадал от засухи 2020 года.

Румынский кабмин одобрил это решение, и для начала процедур передачи временное правительство Молдовы установило механизм и формальности для приема, хранения и распределения через государственную границу партии гуманитарной помощи.

"Наша задача - как можно лучше организовать логистический процесс приема, хранения и впоследствии распределения конечному получателю. Этого ждут аграрии, серьезно пострадавшие от прошлогодней засухи", – сказал и. о. главы кабмина Аурелиу Чокой.

Протест аграриев в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
В помощь молдавским аграриям: Румыния предоставит 6000 тонн дизтоплива
Ответственным за прием, хранение, учет и распределение дизельного топлива назначено Агентство по материальным резервам при МВД Молдовы. Минсельхоз при помощи Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства определит допустимый объем горючего для каждого агрария, который обратился за гумпомощью, на основе поданных заявок. Затем министерство представит список отвечающих критериям сельхозпроизводителей по каждому из районов в межведомственную комиссию по гуманитарной помощи, которая распределит установленный объем топлива каждому аграрию.

В то же время из резервного фонда правительства планируется выделить три миллиона леев Агентству материальных резервов. Средства необходимы для покрытия расходов, связанных с услугами по приему, оценке объемов и качества, хранению, складированию, разгрузке, погрузке, распределению, а также размещению румынских представителей, уполномоченных сопровождать гуманитарную помощь. А также расходов на услуги по перевалке вагонов-цистерн с дизельным топливом в пункте пропуска через молдавско-румынскую государственную границу, железнодорожные работы по разгрузке цистерн и перекачке в приемную цистерну, услуги по транспортировке горючего на топливные станции и распределению конечным потребителям.

Передача этой гуманитарной помощи стала результатом соглашений между руководством Молдовы и Румынии.

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