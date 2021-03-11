Новый антирекорд в Молдове: зарегистрировано 1896 случаев COVID-19

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1896 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Зафиксировано 10 эпизодов "импорта" инфекции: по два из Чехии, Италии, Украины, по одному из Румынии, России, Испании и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 200 124.

За минувшие 24 часа проведен 5341 тест, из которого 422 проведено повторно.

Коронавирус выявлен у 87 медработников: 21 врача, 46 медсестер и 20 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находится 331 пациент (из них 68 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1012 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 175 111.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 37 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4220.

Минздрав сообщил, что скончалась 54-летняя Алена Тихон – доктор медицинских наук, конференциар университар. Она работала в управлении превентивной медицины при Государственном университете медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану. Медика госпитализировали 2 марта в Республиканскую клиническую больницу.

К настоящему моменту 95 медицинских работников скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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