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Медработник

Закупки в срочном режиме: как Молдова будет приобретать вакцину от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33948519/Zakupki-v-srochnom-rezhime-kak-Moldova-budet-priobretat-vaktsinu-ot-COVID-19.html

Парламентская комиссия дала "зеленый свет" на быструю закупку вакцины от коронавируса, однако точку должны поставить депутаты на пленарном заседании высшего законодательного органа.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Инициативу о быстрой закупке вакцины от COVID-19 поддержали члены парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Проект предстоит обсудить на пленарном заседании высшего законодательного органа 12 марта, сообщили в пресс-службе парламента.

Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа аргументировал необходимость проекта ускорением распространения коронавируса, а обычная организация закупок может задержать старт массовой иммунизации населения.

"Время требует, чтобы мы были ответственными и принимали быстрые решения, что и ждут граждане", – отметил депутат, подчеркнув, что цель – вакцинировать минимум 70% населения.

Медработник
© Sputnik / Vitali Belooussov
На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев
Проект предполагает изменения в Закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в здравоохранении, а также в некоторые нормативные акты, которые регламентируют процесс приобретения вакцины от кроновируса в отступлении от положений Закона о государственных закупках. Предлагается установить период между датой публикации объявления об участии в Бюллетене государственных закупок и крайним сроком подачи предложений не менее 10 дней для процедуры открытого или ограниченного конкурса. Также регламентируется организация и осуществление процесса коммуникации с предпринимателями, в том числе подача тендерных заявок и разъяснений через автоматизированную информационную систему "Госреестр государственных закупок" или на бумаге, а в рамках переговорной процедуры без предварительной публикации объявление об участии – и по электронной почте.

"В то же время в случаях крайней срочности предусмотрено заключение государственных контрактов на закупку вакцины от COVID с использованием процедуры переговоров без предварительной публикации уведомления о контракте. Предоплата на госзакупку вакцины также предусмотрена", – отметили в пресс-службе парламента.

Общая сумма для закупки одного миллиона доз вакцины составляет 137 миллионов леев.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)

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