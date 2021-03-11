Кишиневский железнодорожный узел отключен от электричества за долги

Врио директора ЖДМ утверждает, что на узле задействованы генераторы и что подача электричества от поставщика возобновится в ближайшие часы.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. В середине дня 11 марта в подразделения кишиневского железнодорожного узла была прекращена подача электричества. Произошло это по причине накопившихся долгов государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) перед поставщиком электроэнергии.

Света нет не только в административных зданиях, но в депо и вокзалах. Ситуация грозит остановкой движения пригородных и грузовых поездов.

"Мы уже провели переговоры с фирмой-поставщиком, перечислили деньги в счет частичного погашения задолженности, подача электроэнергии возобновится в ближайшие часы, - заявил Sputnik Молдова временно исполняющий обязанности директора ГП "Железная дорога Молдовы" Адриан Ончану. - Никакой угрозы безопасности не было, поскольку мы своевременно подключили генераторы".

Между тем с первых чисел марта в подразделения молдавской железной дороги не подается и газ. Как утверждает Адриан Ончану, это было сознательной мерой, предпринятой из соображений экономии.

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года. И без того плачевное состояние ЖДМ критически усугубила пандемия коронавируса.

В условиях политического кризиса, временного правительства и туманного будущего парламента текущего созыва в республике по-прежнему нет плана спасения "Железной дороги Молдовы" от надвигающегося банкротства.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova