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Железная дорога Молдовы

Кишиневский железнодорожный узел отключен от электричества за долги

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33950782/Kishinevskiy-zheleznodorozhnyy-uzel-otklyuchen-ot-elektrichestva-za-dolgi.html

Врио директора ЖДМ утверждает, что на узле задействованы генераторы и что подача электричества от поставщика возобновится в ближайшие часы.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. В середине дня 11 марта в подразделения кишиневского железнодорожного узла была прекращена подача электричества. Произошло это по причине накопившихся долгов государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) перед поставщиком электроэнергии. 

Света нет не только в административных зданиях, но в депо и вокзалах. Ситуация грозит остановкой движения пригородных и грузовых поездов.

Железная дорога
© Sputnik / Mihai Caraus
Голодающие железнодорожники готовы остановить движение поездов в Молдове
"Мы уже провели переговоры с фирмой-поставщиком, перечислили деньги в счет частичного погашения задолженности, подача электроэнергии возобновится в ближайшие часы, - заявил Sputnik Молдова временно исполняющий обязанности директора ГП "Железная дорога Молдовы" Адриан Ончану. - Никакой угрозы безопасности не было, поскольку мы своевременно подключили генераторы".

Между тем с первых чисел марта в подразделения молдавской железной дороги не подается и газ. Как утверждает Адриан Ончану, это было сознательной мерой, предпринятой из соображений экономии. 

Напомним, молдавские железнодорожники начали регулярно выходить на протестные митинги в декабре 2020 года. И без того плачевное состояние ЖДМ критически усугубила пандемия коронавируса.

В условиях политического кризиса, временного правительства и туманного будущего парламента текущего созыва в республике по-прежнему нет плана спасения "Железной дороги Молдовы" от надвигающегося банкротства. 

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Теги:
электричество, железная дорога


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