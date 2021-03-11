Реакция Минздрава Молдовы на приостановку вакцинации AstraZeneca в ряде стран

В молдавском Минздраве прокомментировали приостановку вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в Австрии и Дании.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. К настоящему моменту в Молдове использована 9341 доза AstraZeneca и зарегистрированы 303 легкие побочные реакции, которые не представляют опасность для жизни и здоровья привитых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики в четверг.

В контексте приостановки использования вакцины AstraZeneca в Австрии и Дании в профильном министерстве республики отметили, что специалисты постоянно следят за официальными отчетами и результатами мониторинга, проводимыми учреждениями, ответственными за контроль и наблюдение безопасности и эффективности вакцин от COVID-19.

В ведомстве отметили, что на данный момент, согласно выводам Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по медикаментам (EMA) – "Доступная на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических реакций (сгустков крови) у людей, вакцинированных AstraZeneca, не больше, чем у населения в целом".

"Специалисты по иммунизации и органы, ответственные за управление кампанией по вакцинации от COVID-19 в Молдове, следят за проведением прививочного процесса и тщательно анализируют каждую побочную реакцию после иммунизации", – добавили в Минздраве.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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