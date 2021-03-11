18:24 11 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.29
  • UAH0.64
Поиск
AstraZeneca

Реакция Минздрава Молдовы на приостановку вакцинации AstraZeneca в ряде стран

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)
119 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/02/33834473.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33950870/Reaktsiya-Minzdrava-Moldovy-na-priostanovku-vaktsinatsii-AstraZeneca-v-ryade-stran.html

В молдавском Минздраве прокомментировали приостановку вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в Австрии и Дании.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. К настоящему моменту в Молдове использована 9341 доза AstraZeneca и зарегистрированы 303 легкие побочные реакции, которые не представляют опасность для жизни и здоровья привитых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики в четверг.

Медработник
© Sputnik / Vitali Belooussov
На закупку вакцины от COVID-19 власти Молдовы выделили 60 миллионов леев

В контексте приостановки использования вакцины AstraZeneca в Австрии и Дании в профильном министерстве республики отметили, что специалисты постоянно следят за официальными отчетами и результатами мониторинга, проводимыми учреждениями, ответственными за контроль и наблюдение безопасности и эффективности вакцин от COVID-19.

В ведомстве отметили, что на данный момент, согласно выводам Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по медикаментам (EMA) – "Доступная на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических реакций (сгустков крови) у людей, вакцинированных AstraZeneca, не больше, чем у населения в целом".

"Специалисты по иммунизации и органы, ответственные за управление кампанией по вакцинации от COVID-19 в Молдове, следят за проведением прививочного процесса и тщательно анализируют каждую побочную реакцию после иммунизации", – добавили в Минздраве.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

Видео: Молдова на грани ЧП, что происходит в главном COVID-госпитале страны>>>

Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новый антирекорд: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (142)

По теме

Врачи Гагаузии отказались вакцинироваться AstraZeneca и ждут "Спутник V"
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
Видео: сообщение о бомбе в здании суда Буюкан оказалось ложным
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться