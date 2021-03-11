Итоги масштабных обысков в тюрьме №6 в Сороках: что нашли по итогам проверок

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о деятельности преступной группы, некоторые участники которой находились в местах лишения свободы, а другие реализовывали преступные планы на воле.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Итоги обысков в сорокской тюрьме №6: изъяты запрещенные предметы, 18 заключенных переведены в другие пенитенциарные учреждения. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

"Сегодняшние обыски проводились с санкции судей как продолжение уголовного преследования по делу о членах преступной организации, действовавших как внутри, так и за пределами пенитенциарных учреждений", – отметили в инспекторате.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли порядка 60 запрещенных предметов, а именно свыше полсотни перезарядных карт для осуществления звонков по мобильному телефону, 10 зарядных устройств для телефонов, а также один телефон, который был спрятан в нише одной из камер.

"Они должны быть подвергнуты экспертизе, чтобы установить и проанализировать содержание", – отметили в полиции.

В структуре добавили, что сотрудники правоохранительных органов изъяли шприцы с неизвестной жидкостью, а также несколько упаковок с твердыми веществами (порошком), которые необходимо изучить на предмет наличия наркотических веществ.

"В ходе обысков также обнаружены игровые фишки и наборы карт для покера; 40 таблеток неустановленной этиологии, не назначенные врачами, которые также будут подвергнуты экспертизе; а также 33 ножа ручной работы", – уточнили в инспекторате.

Ранее в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел уточнили, что, как и в случае с обысками в криковской тюрьме №15, проведенными 24 февраля, в операции участвовало спецподразделение Pantera. Безопасность по периметру обеспечивали бойцы отряда Fulger.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел в середине февраля провела обыски в доме, офисе и автомобиле Сергея Демченко, замглавы Национальной администрации пенитенциарных учреждений (НАПУ).

Замначальника НАПУ подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной организации. По решению Апелляционной палаты, 10 марта его вернули под предварительный арест.

Ранее Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел начала ряд мероприятий в отношении сотрудников Национальной администрации пенитенциарных учреждений Молдовы. Известно также, что 10 февраля сотрудники спецназа Fulger провели обыски на территории Кишинева и в тюрьме №18 в Бранештах. Тогда задержали несколько человек по подозрению в совершении мошенничества путем хищения финансовых средств с банковских карт граждан.

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