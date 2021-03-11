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Молдавские леи

Дорогие покупки: что жители Молдовы продолжают приобретать вопреки кризису

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210311/33952260/Dorogie-pokupki-chto-zhiteli-Moldovy-prodolzhayut-priobretat-vopreki-krizisu.html

Количество транспортных средств в республике растет из года в год, однако протяженность дорог остается на уровне прошлых десятилетий.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. За первые два месяца число автомобилей, зарегистрированных в Молдове, выросло на 5670. Это абсолютный рекорд, сообщил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В Молдове зарегистрировано порядка 1,1 миллиона транспортных средств, из которых 680 тысяч – легковые автомобили. Даже в кризисный год жители Молдовы продолжили покупать машины, количество авто продолжает расти с каждым годом", – отметил Ионицэ.

Автомобиль
© CC0 / Pixabay / Free-Photos
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По его словам, хотя число автомобилей менее чем за 15 лет увеличилось вдвое, протяженность дорог и улиц осталась практически такой же, как и 50 лет назад.

"В результате количество автомобилей на километр дорог увеличилось в 24 раза за последние 50 лет – с трех машин на километр дороги в 1970 году до более 73 авто в 2020 году", – сказал экономист.

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Он обратил внимание на то, что в Кишиневе в настоящее время зарегистрировано почти 230 тысяч автомобилей, а протяженность улиц и дорог в городе за последние 30 лет увеличилась незначительно.

"Как следствие, только автомобили, зарегистрированные в Кишиневе, занимают 20,7% площади улиц города. И это без приезжающих в столицу машин", – подчеркнул Ионицэ.

В топ-3 попали также муниципий Бельцы, где автомобили занимают 8,2% площади улиц, а также муниципий Сорока – с 6,3%.

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