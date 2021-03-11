Суд в Москве приговорил к 10 годам лишения свободы подельницу Плахотнюка Елену Платон

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. 10 лет колонии по делу о выводе из России более 126 миллиардов рублей получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон, которая является соучастницей объявленного в международный розыск олигарха, экс-председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимира Плахотнюка, передает РИА Новости.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвинительный приговор Елене Платон был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы.

"С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей", - сказала Волк.

Суд назначил Елене Платон 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В 2017 году кишиневский суд приговорил брата Елены Платон бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев.

А 15 июня 2020 года, после того, как генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело этого предпринимателя сфальсифицировано, Платон был освобожден из мест лишения свободы.

Тогда суд полностью удовлетворил ходатайство Стояногло о приостановлении исполнения приговора в отношении Платона.

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Владимир плахотнюк 14 июня 2019 года тайно покинул Молдову и был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах.

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