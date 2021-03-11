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Зал заседаний правительства Молдовы

Эксперт: что не может делать временное правительство

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Политолог прокомментировал инициативу о возможности для временного кабмина заключать международные договора, предусматривающие финансовые обязательства.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Временное правительство не может заключать международные договора, которые предусматривают финансовые обязательства. Такого мнения придерживается политический эксперт Теодор Кырнац.

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутаты Pro Moldova хотят расширить полномочия временного правительства

Так аналитик прокомментировал инициативу депутатов Pro Moldova, которые объявили, что в парламенте могут обсудить законодательный проект, связанный с тем, чтобы временный кабинет министров мог заключать международные договора. Инициатива нацелена на то, чтобы Молдова не упустила помощь со стороны Румынии.

"С моей точки зрения, эта законодательная инициатива не имеет конституционного покрытия, поскольку предполагает заключение международных договоров, которые приводят к принятию финансовых обязательств. Парламент не сможет контролировать управление этими деньгами или привлекать кого-либо к ответственности, потому что правительство находится в отставке", – сказал Кырнац в эфире радиостудии Sputnik.

По его мнению, ни один кабинет министров в мире не захочет подписывать подобные документы с временным правительством.

Как считает эксперт, даже если парламент проголосует за такую инициативу, Конституционный суд признает это положение неконституционным.

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