Додон: команда Санду оказывала давление, чтобы не регистрировать "Спутник V"

Экс-президент Молдовы считает, что команда Майи Санду якобы требовала изменить приказ Минздрава и исключить возможность регистрации в республике российской вакцины.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил команду главы государства Майи Санду в том, что ею якобы оказывалось давление, чтобы исключить возможность регистрации в республике российской вакцины "Спутник V".

"Было оказано некоторое давление со стороны президентской администрации, команды госпожи Майи Санду, чтобы "Спутник V" не была зарегистрирована в Молдове. Это делалось за неделю до заседания комиссии Агентства по лекарствам, которое зарегистрировало "Спутник V", – заявил Додон в четверг в эфире одного из телеканалов.

По его словам, давление заключалось в том, "чтобы внести изменения в один из приказов Минздрава и исключить возможность регистрации вакцины "Спутник V".

"Рад, что в Молдове зарегистрировали несколько вакцин", – отметил Додон.

Ранее советник главы государства по вопросам здравоохранения Алла Немеренко заявляла, что российская вакцина "Спутник V" будет доступна в республике только в частных клиниках, а сама прививка окажется платной.

В рамках телепередачи Игорь Додон прокомментировал это высказывание.

"Вакцина даже не появилась в Молдове. В первую очередь должны (ее должны получить – ред.) государственные клиники", – сказал он.

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Немеренко ранее также заявляла, что не видит проблем в использовании российской вакцины "Спутник V" в Молдове, как только препарат пройдет все этапы регистрации. По ее словам, в администрации президента страны считают, что вопрос обеспечения населения вакцинами не стоит политизировать.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Комментируя это решение президент Молдовы Майя Санду обратила внимание на то, что основной приоритет – спасать жизни и сохранить здоровье граждан.

"Была бы рада, если бы в скором времени у нас оказалось достаточное количество вакцины различных видов, чтобы граждане могли выбирать. Самое главное – доступ к вакцине", – сказала Санду.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первому прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

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