В Румынии приостановили вакцинацию AstraZeneca: реакция Минздрава Молдовы

В Румынии возникли проблемы с одной из партий вакцины AstraZeneca. Молдавский Минздрав поспешил уточнить, что препарат из данной партии в Молдову не поступал и не используется.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В Румынии приоcтановили процесс вакцинации препаратом AstraZeneca из партии ABV 2856. В связи с этим молдавский Минздрав уточнил, что в Молдову из соседней страны поступила вакцина из другой партии - ABV 6096

"Специалисты по иммунизации и органы власти, ответственные за управление кампанией вакцинации против COVID-19 в Молдова, следят за ходом кампании и тщательно анализируют каждый побочный эффект", – отметили в Минздраве.

В стране уже вакцинирован 9341 человек, зарегистрировано 303 побочные реакции. Все они легкие и не представляют опасности для жизни и здоровья вакцинированных.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС решили на время приостановить процесс вакцинации данным препаратом из другой партии - ABV 5300. Произошло это после появления сообщений о случаях тромбоэмболии у привитых вакциной компании AstraZeneca. Вакцина из данной партии в Румынию не поступала.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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