Депутаты рассмотрят возможности быстрой закупки вакцины анти-COVID-19

В законодательном органе рассмотрят возможность упростить закупку вакцин против коронавируса в период пандемии и работы временного правительства.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Депутаты молдавского парламента возвращаются в зал заседаний. В повестку пленарного заседания внесен законопроект, позволяющий провести быструю закупку вакцин против COVID-19.

Проект предполагает изменения в закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в здравоохранении, а также в некоторые нормативные акты, которые регламентируют процесс приобретения вакцины от коронавируса в отступление от положений закона о государственных закупках.

Предлагается для процедур открытого или ограниченного аукциона установить период между датой публикации в Бюллетене государственных закупок об объявлении об участии и крайним сроком подачи предложений минимум в 10 дней. Также регламентируется организация осуществления процесса коммуникации с предпринимателями, таких, как подача тендерных заявок и разъяснений через автоматизированную информационную систему "Госреестр государственных закупок", либо на бумаге, а в рамках переговорной процедуры - без предварительного объявления об участии – в том числе по электронной почте.

В то же время в случаях крайней срочности предусмотрено заключение государственных контрактов на закупку вакцин по согласованной процедуре без предварительной публикации уведомления о контракте. Предоплата на госзакупку вакцины также предусмотрена.

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В пресс-службе парламента уточнили, что на закупку одного миллиона доз вакцины могут быть выделены 137 миллионов леев из Государственного резервного фонда, средств обязательного медицинского страхования и средств Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее временное правительство выделило 60 миллионов леев на приобретение вакцин против нового коронавируса. Ожидается, что на эти деньги будет закуплено более 338 тысяч доз, что составляет около 24,4% от требуемых 1 386 115 доз.

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