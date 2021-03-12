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Парламент

Депутаты рассмотрят возможности быстрой закупки вакцины анти-COVID-19

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (151)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210312/33956597/deputaty-rassmotryat-vozmozhnosti-zakupki-vaktsiny-anti-covid-19.html

В законодательном органе рассмотрят возможность упростить закупку вакцин против коронавируса в период пандемии и работы временного правительства.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Депутаты молдавского парламента возвращаются в зал заседаний. В повестку пленарного заседания внесен законопроект, позволяющий провести быструю закупку вакцин против COVID-19. 

Проект предполагает изменения в закон об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в здравоохранении, а также в некоторые нормативные акты, которые регламентируют процесс приобретения вакцины от коронавируса в отступление от положений закона о государственных закупках.

Медработник
© Sputnik / Vitali Belooussov
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Предлагается для процедур открытого или ограниченного аукциона установить период между датой публикации в Бюллетене государственных закупок об объявлении об участии и крайним сроком подачи предложений минимум в 10 дней. Также регламентируется организация осуществления процесса коммуникации с предпринимателями, таких, как подача тендерных заявок и разъяснений через автоматизированную информационную систему "Госреестр государственных закупок", либо на бумаге, а в рамках переговорной процедуры - без предварительного объявления об участии – в том числе по электронной почте.

В то же время в случаях крайней срочности предусмотрено заключение государственных контрактов на закупку вакцин по согласованной процедуре без предварительной публикации уведомления о контракте. Предоплата на госзакупку вакцины также предусмотрена.

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В пресс-службе парламента уточнили, что на закупку одного миллиона доз вакцины могут быть выделены 137 миллионов леев из Государственного резервного фонда, средств обязательного медицинского страхования и средств Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее временное правительство выделило 60 миллионов леев на приобретение вакцин против нового коронавируса. Ожидается, что на эти деньги будет закуплено более 338 тысяч доз, что составляет около 24,4% от требуемых 1 386 115 доз.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (151)

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