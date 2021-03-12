Додон: есть продвижение в дискуссиях по поставке в Молдову вакцины "Спутник V"

Экс-глава государства считает, что гражданам Молдовы должен быть предоставлен свободный выбор, какой вакциной от коронавируса привиться.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что ему известно о продвижении в дискуссиях между руководством молдавского парламента и российскими властями по вопросу предоставления республике вакцины от COVID-19 "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи. Об этом он заявил в пятницу в своем видеоблоге.

"У нас есть четыре источника для получения вакцины в качестве гуманитарной помощи. По всем четырем направлениям парламент ведет дискуссии, в частности, спикер законодательного органа Зинаида Гречаная вместе с временным правительством", – сказал Додон.

По его словам, первый источник, из которого Молдова уже получила вакцину, – Запад. "Имею в виду вакцину AstraZeneca от Румынии и через платформу COVAX, к которой обращалось предыдущее правительство в прошлом году. Думаю, что в течение нескольких недель в Кишинев поступит еще несколько десятков тысяч доз вакцин", – отметил политик.

Что касается второго источника – вакцины "Спутник V" из Российской Федерации, то, как подчеркнул Додон, ему "известно о продвижении в дискуссиях между руководством молдавского парламента и российскими властями".

"Когда и сколько вакцины поступит, надеюсь, будет объявлено в ближайшее время. Но напомню, что вакцина была зарегистрирована в Молдове лишь две недели назад, поэтому процедура и длится", – сказал политик.

Третий источник, как отметил социалист, – это Китай. "Госпожа Гречаная провела встречу с послом КНР, в рамках которой обсуждено и согласовано, что будет доставлен внушительный объем вакцины в качестве гуманитарной помощи от Китая", – добавил Додон.

Четвертый источник вакцины, по его словам, – это Турция. Дискуссии по этому вопросу башкан Гагаузии Ирина Влах вела с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 дней назад.

"Вот четыре источника, четыре направления. В сумме по ним мы сможем получить в ближайшие недели, месяц-полтора свыше 250-300 тысяч вакцин. Это из информации, которая мне известна. Это вакцина, которая будет предоставлена бесплатно Молдове", – сказал Додон.

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Он уточнил, что еще один важный источник поступления вакцины от коронавируса в страну – это государственные закупки. В парламенте рассматривается вопрос об упрощении процедуры закупки вакцины.

"В рамках госзакупок 800 тысяч или миллион доз в зависимости от цены, о которой будет достигнута договоренность, надеюсь, получим вакцину до конца апреля. Это позволит начать массовую вакцинацию", – отметил Додон.

Политик еще раз отметил, что гражданам Молдовы должны быть предоставлены на выбор разные вакцины.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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