Парламент Молдовы упростил процедуру госзакупок вакцины от COVID-19

Депутаты внесли изменения в законопроект об учреждении некоторых мер на период чрезвычайного положения в здравоохранении и поправки в некоторые нормативные акты для упрощения поставки вакцины от COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19 в страну. За это решение проголосовали 68 депутатов.

В документе прописано, что в случае государственных закупок вакцин от коронавируса разрешается:

установление периода между датой опубликования в Бюллетене государственных закупок объявления на участие и предельной датой подачи оферт не менее 10 дней;

организация и осуществление процесса сообщения с предпринимателями, включая подачу предложений и разъяснений через автоматизированную информационную систему "Госреестр государственных закупок" либо на бумаге, а в рамках переговорной процедуры - без предварительного объявления об участии – в том числе по электронной почте;

в неотложных ситуациях – присуждение договоров о государственных закупках вакцин от COVID-19 путем использования процедуры переговоров без предварительного публикования объявления на участие;

предоплата по государственным закупкам вакцин от COVID-19.

"Этот законопроект разработан с учетом нынешней эпидемиологической ситуации и важности принятия решения в кратчайшие сроки для обеспечения вакцинации населения", – заявил председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Петр Бурдужа.

По его словам, учитывая важность этого проекта, предлагается, что он вступит в силу с момента публикации в "Официальном мониторе" (официальный вестник) страны.

Не обошлось и без споров. Депутаты от PAS выразили озабоченность, какие именно вакцины завезут в республику и по какой цене. В частности, законодатель от PAS Дан Перчун выразил опасение, что в страну поступит только один тип вакцины. По его словам, должна быть диверсификация препаратов.

Депутат Русканда Главан предложила, чтобы после каждой процедуры закупки ответственные лица предоставляли подробные отчеты о том, как расходовались средства, и другую информацию.

Спикер парламента Зинаида Гречаная заявила, что абсолютно все вакцины от COVID-19 должны появиться на рынке Молдовы. "Все, которые получили авторизацию, зарегистрированы или предварительно зарегистрированы. Абсолютно все", – сказала Гречаная.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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