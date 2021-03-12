Уголовное дело в отношении бизнесмена Виорела Цопы могут пересмотреть

В 2012 году молдавского бизнесмена приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение чужого имущества.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел открыла процедуру пересмотра уголовного дела, по которому бизнесмен Виорел Цопа был осужден за хищение чужого имущества в особо крупных размерах, и направила в суд соответствующие материалы.

"На основании заявления о пересмотре уголовного процесса, адресованного адвокатом Виорела Цопы 5 октября 2020 года, а также дополнительных расследований, проведенных по делу, прокуроры распорядились 18 января 2021 года инициировать процедуру пересмотра. После проведения ряда действий по уголовному преследованию 10 марта прокурор передал все материалы вместе со своими выводами в суд", – отметили в прокуратуре.

В структуре пояснили, что инстанция должна проверить, соответствуют ли юридические требования началу процедуры пересмотра, а также провести переоценку доказательств, на этот раз с учетом новых материалов.

"Прокуроры будут настаивать на объективном, прозрачном и полном рассмотрении этого дела с соблюдением всех процессуальных прав сторон", – отметили в прокуратуре.

В 2010 году в отношении Виорела Цопы было инициировано уголовное преследование по факту совершенных в 2000-2001 годах действий, за которые его приговорили 13 января 2012 года к восьми годам лишения свободы.

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