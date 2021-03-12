14:05 12 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Суд. Архивное фото

Уголовное дело в отношении бизнесмена Виорела Цопы могут пересмотреть

© Inquam Photos / Octav Ganea
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33579524.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210312/33959304/ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-biznesmena-viorela-tsopy-mogut-peresmotret.html

В 2012 году молдавского бизнесмена приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение чужого имущества.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел открыла процедуру пересмотра уголовного дела, по которому бизнесмен Виорел Цопа был осужден за хищение чужого имущества в особо крупных размерах, и направила в суд соответствующие материалы.

Братья Виорел и Виктор Цопа
antocoruptie.md
Немецкие прокуроры открыли уголовное дело на братьев Цопа

"На основании заявления о пересмотре уголовного процесса, адресованного адвокатом Виорела Цопы 5 октября 2020 года, а также дополнительных расследований, проведенных по делу, прокуроры распорядились 18 января 2021 года инициировать процедуру пересмотра. После проведения ряда действий по уголовному преследованию 10 марта прокурор передал все материалы вместе со своими выводами в суд", – отметили в прокуратуре.

В структуре пояснили, что инстанция должна проверить, соответствуют ли юридические требования началу процедуры пересмотра, а также провести переоценку доказательств, на этот раз с учетом новых материалов.

"Прокуроры будут настаивать на объективном, прозрачном и полном рассмотрении этого дела с соблюдением всех процессуальных прав сторон", – отметили в прокуратуре.

В 2010 году в отношении Виорела Цопы было инициировано уголовное преследование по факту совершенных в 2000-2001 годах действий, за которые его приговорили 13 января 2012 года к восьми годам лишения свободы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Итоги обысков в Нацбанке Молдовы: кого задержали
Новые обыски в Молдове: проверка проходит в сорокской тюрьме


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: насилие против насилия – в Греции не утихают акции протеста
Проверка боеготовности: учения экипажей бомбардировщиков Ту 160 на авиабазе Энгельс
Видео: к бою готовы – экипажи Ту-160 провели учения на авиабазе Энгельс
МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться