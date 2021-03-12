В Молдову вернулась зима: как в соцсетях реагируют на снег весной

Снег идет в Кишиневе и других городах и населенных пунктах Молдовы. Смотрите в подборке Sputnik, какую реакцию вызвал погодный сюрприз среди жителей страны.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Синоптики обещали в пятницу осадки: на севере страны - снег, в центральных регионах - мокрый снег, а на юге - дожди. Похоже, что прогнозы оправдались - 12 марта в некоторых регионах Молдовы - как настоящей зимой.

В социальных сетях уже начали делиться фотографиями и видео снегопада.

Кто радуется снегу, а кто-то с большим нетерпением ждет настоящей весны.

Такая обстановка в Рышканах.

А вот так метет в Кишиневе.

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