Санду поговорила с мэрами десятков населенных пунктов страны: о чем шла речь

В администрации президента Молдовы считают, что местные власти могут заметно помочь в борьбе с пандемией.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела беседу в онлайн-формате с примарами порядка 70 населенных пунктов страны, а также руководителями и членами Конгресса местных властей республики. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

Как отметила Санду, главная тема разговора - кризис в области здравоохранения и ухудшение ситуации в секторе здравоохранения.

"Подчеркнула необходимость обеспечения доступа к вакцине для граждан и рассказала об усилиях, которые предпринимает президентура, чтобы как можно быстрее доставить вакцину в Молдову", – добавила глава государства.

По ее словам, в администрации президента считают участие местных властей чрезвычайно важным, поскольку именно они ежедневно общаются с людьми, и граждане им доверяют.

"Призвала примаров поговорить с жителями их населенных пунктов, найти способы убедить людей соблюдать меры безопасности, контролировать выполнение ограничений и помогать спасать жизни", – подчеркнула Санду.

В заключение Санду отметила, что страна нуждается в ответственном парламенте и правительстве, чтобы поддерживать местные власти, помогать их развитию и модернизации, а не использовать в собственных интересах.

По мнению президента, на данный момент главное – приложить все усилия для защиты жизни людей, и местная государственная администрация должна сыграть в этом ключевую роль.

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