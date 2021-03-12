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Майя Санду

Санду поговорила с мэрами десятков населенных пунктов страны: о чем шла речь

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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В администрации президента Молдовы считают, что местные власти могут заметно помочь в борьбе с пандемией.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела беседу в онлайн-формате с примарами порядка 70 населенных пунктов страны, а также руководителями и членами Конгресса местных властей республики. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook. 

Село в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как отметила Санду, главная тема разговора - кризис в области здравоохранения и ухудшение ситуации в секторе здравоохранения. 

"Подчеркнула необходимость обеспечения доступа к вакцине для граждан и рассказала об усилиях, которые предпринимает президентура, чтобы как можно быстрее доставить вакцину в Молдову", – добавила глава государства. 

По ее словам, в администрации президента считают участие местных властей чрезвычайно важным, поскольку именно они ежедневно общаются с людьми, и граждане им доверяют.

"Призвала примаров поговорить с жителями их населенных пунктов, найти способы убедить людей соблюдать меры безопасности, контролировать выполнение ограничений и помогать спасать жизни", – подчеркнула Санду. 

В заключение Санду отметила, что страна нуждается в ответственном парламенте и правительстве, чтобы поддерживать местные власти, помогать их развитию и модернизации, а не использовать в собственных интересах.

По мнению президента, на данный момент главное – приложить все усилия для защиты жизни людей, и местная государственная администрация должна сыграть в этом ключевую роль. 

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