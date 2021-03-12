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Андрей Негуца

Экс-посла Молдовы в России освободили из-под домашнего ареста

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210312/33960485/eks-posol-moldova-russia-osvobodili-iz-pod-domashnego-aresta.html

Негуца проходит по делу о контрабанде анаболиков. Расследование продолжается. Проводится химическая экспертиза анаболических веществ.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Бывшего посла Молдовы в России Андрея Негуцу, который проходит по делу о контрабанде анаболиков, освободили из-под домашнего ареста. Теперь он находится под судебным контролем. Информацию Sputnik подтвердил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Эмил Гайтур.

"Апелляционная палата Кишинева постановила поместить бывшего посла Молдовы в Москве под судебный контроль. По закону это решение инстанции не может быть опротестовано", – уточнил Гайтур.

По его словам, расследование уголовного дела продолжается. "Проводится химическая экспертиза анаболических веществ. Это займет какое-то время из-за сложности объекта экспертизы. По мере продвижения расследования прокуратура будет информировать общественность", – заключил Гайтур.

Предоставлено посольством Республики Молдова в РФ.
© Sputnik / Алексей Стефанов
Прокуратура предъявила обвинения Андрею Негуце по делу о контрабанде

Негуца признан обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков. Однако он не признал себя виновным. Его поместили 30 декабря под домашний арест на 30 дней. Прокуроры опротестовали это решение, и 12 января Негуцу отправили в изолятор тюрьмы №13 в Кишиневе. Однако 28 января его снова перевели под домашний арест.

Сообщается, что всего по этому делу проходят четверо обвиняемых: двое из них находятся под стражей в следственном изоляторе, еще один объявлен в розыск.

За подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, отмечает Генпрокуратура.

В начале декабря 2020 года молдавский сегмент интернета всколыхнула новость о том, что машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза из РМ крупной партии анаболиков. Инцидент произошел на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности республики.

"По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – отмечалось в сообщении Таможенной службы.

На фоне этого скандала официальный Кишинев принял решение снять Негуцу с должности посла Молдовы в России. Вместо него руководителем дипмиссии назначен Владимир Головатюк, на тот момент – депутат молдавского парламента.

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