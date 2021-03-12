Важно для граждан Молдовы, собирающихся в Израиль: можно ли въехать в страну

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве закрыт до 27 марта. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Израиле.
"Иностранным гражданам временно запрещен въезд на территорию Израиля", – отметили в дипмиссии.
Правда, есть и исключения. Право на въезд в страну имеется у некоторых категорий граждан или в следующих ситуациях:
- обладателей вида на жительство;
- жены/мужа гражданина Израиля;
- при оказании срочной медицинской помощи;
- для участия в церемонии захоронения родственников первой линии;
- для предоставления помощи родственникам первой линии, которые находятся в тяжелом состоянии;
- для участия в судебном процессе;
- в гуманитарных целях, если есть необходимость въезда в Израиль;
- для официальных делегаций, у которых есть разрешение следующих инстанций: Канцелярии премьер-министра, МИД, Минобороны;
- для участия в спортивных соревнованиях с разрешения Министерства культуры и спорта;
- репатриантов, въезд которых нельзя отложить.
"Также необходимо заполнить бланк при въезде на территорию Израиля, который можно скачать на сайте Чрезвычайной комиссии здравоохранения: https://www.gov.il/…/service/request-entry-to-israel-covid19", – отметили в посольстве.
В дипмиссии обратили внимание на то, что обязательный карантин применяется по отношению ко всем гражданам, которые въезжают на территорию Израиля. Также необходима медицинская страховка, которая покроет лечение от COVID-19 в случае инфицирования. Кроме того, граждане, у которых есть право на въезд в Израиль, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до прибытия в это государство.
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