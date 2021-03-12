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Флаг Израиля

Важно для граждан Молдовы, собирающихся в Израиль: можно ли въехать в страну

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (158)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210312/33961618/Vazhno-dlya-grazhdan-Moldovy-sobirayuschikhsya-v-Izrail-mozhno-li-vekhat-v-stranu.html

В молдавской дипмиссии обратили внимание на то, что нужно иметь при себе гражданину, у которого есть право на въезд в Израиль.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве закрыт до 27 марта. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Израиле.

"Иностранным гражданам временно запрещен въезд на территорию Израиля", – отметили в дипмиссии.

Правда, есть и исключения. Право на въезд в страну имеется у некоторых категорий граждан или в следующих ситуациях:

  • обладателей вида на жительство;
  • жены/мужа гражданина Израиля;
  • при оказании срочной медицинской помощи;
  • для участия в церемонии захоронения родственников первой линии;
  • для предоставления помощи родственникам первой линии, которые находятся в тяжелом состоянии;
  • для участия в судебном процессе;
  • в гуманитарных целях, если есть необходимость въезда в Израиль;
  • для официальных делегаций, у которых есть разрешение следующих инстанций: Канцелярии премьер-министра, МИД, Минобороны;
  • для участия в спортивных соревнованиях с разрешения Министерства культуры и спорта;
  • репатриантов, въезд которых нельзя отложить.
"Также необходимо заполнить бланк при въезде на территорию Израиля, который можно скачать на сайте Чрезвычайной комиссии здравоохранения: https://www.gov.il/…/service/request-entry-to-israel-covid19", – отметили в посольстве.

В дипмиссии обратили внимание на то, что обязательный карантин применяется по отношению ко всем гражданам, которые въезжают на территорию Израиля. Также необходима медицинская страховка, которая покроет лечение от COVID-19 в случае инфицирования. Кроме того, граждане, у которых есть право на въезд в Израиль, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сделать не позднее, чем за 72 часа до прибытия в это государство.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (158)

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