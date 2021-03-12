Вакцинация за рубежом: что заявили ответственные структуры Молдовы

Глава национальной группы экспертов, созданной правительством для управления вакцинацией, говорит, что граждане Молдовы, имеющие гражданство других государств, могут пройти процедуру и там.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Руководитель национальной группы экспертов, созданной правительством для управления процессом вакцинации, Нинель Ревенко рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, стоит ли нашим гражданам прививаться в других государствах, если они располагают их гражданством.

"Это выбор каждого человека. Если страна соглашается включить в список людей, записанных на вакцинацию, это нормально. Чем больше людей и чем быстрее вакцинируются, тем лучше. Если у него есть гражданство другого государства и оно принимает еще людей для вакцинации - почему бы и нет?" - отметила Ревенко.

По ее словам, молдавские власти не могут быть против таких инициатив граждан, если другие государства представляют подобные возможности.

Кампания по вакцинации от COVID-19

Вакцинация населения от коронавируса в Молдове официально стартовала 2 марта. Первую прививку сделали заведующему отделением интенсивной терапии Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе Александру Ботизату.

Процесс вакцинации будет проходить в несколько этапов. Сначала вакцинируют тех, кто работает непосредственно в отделениях реанимации, анестезии и интенсивной терапии, а также персонал отделений профиля COVID-19 в больницах. Впоследствии будет привит весь медперсонал больничных учреждений. Об этом ранее заявляли в Минздраве.

На втором этапе прививки сделают лицам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, а также сотрудникам структур по поддержанию и обеспечению общественного порядка, обороны и безопасности государства и работникам пенитенциарной системы. А на третьем этапе вакцинируют всех остальных граждан.

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Согласно национальному плану иммунизации, 70% населения Молдовы должны получить вакцину.

Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Гам-КОВИД-Вак, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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