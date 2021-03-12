Эксперты бьют тревогу: нужно ли в Молдове вводить новый локдаун

Председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации выразила обеспокоенность по поводу эпидемиологической ситуации в республике, отметив рост числа тяжелых случаев, а также скончавшихся от последствий, вызванных COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация в Молдове ухудшается с каждым днем, необходимо ввести локдаун, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала доктор в области медицинских наук, председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко.

По ее словам, введение строгих ограничений на срок не менее двух недель замедлит передачу вируса среди населения.

"Выступила бы за строгий локдаун, как это было в марте прошлого года, – все должны оставаться дома, торговые центры и рестораны должны быть закрыты, общественный транспорт приостановлен. Эффект был виден сразу", – отметила собеседница.

Как считает эксперт, это стало бы лучшим решением на данный момент, для того чтобы избежать коллапса, к которому движется республика.

"Не хотелось бы прибегать к этим мерам, но иначе я не представляю, как мы выберемся из этой ситуации и как будет справляться медицинская система. Мы не можем открывать бесконечно новые койко-места. У нас нет и столько медицинских кадров, которые могли бы обеспечить лечение и наблюдение", – сказала Ревенко.

Ранее территориальные комиссии общественного здоровья в нескольких районах объявили "красный код" эпидопасности в связи с COVID-19, после того как констатировали, что в последнее время ситуация с пандемией значительно ухудшилась. Речь идет о Чимишлийском, Дрокиевском, Хынчештском и Окницком районах. В столице все места в больницах заняты.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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