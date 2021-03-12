В Молдове стартовала вакцинация работников первичной медпомощи от COVID-19

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В Молдове стартовала вакцинация медперсонала учреждений первичной медико-санитарной помощи. Процедуру вакцинации официально открыли в территориальном медицинском центре Буюкан в Кишиневе.

"Сегодня в Молдове началась кампания по вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca медиков учреждений первичной медико-санитарной помощи. Территориальному отделению Буюкан были переданы 500 доз вакцины. У нас уже привиты 86 сотрудников: это семейные врачи, медсестры, вспомогательный персонал, водители и сотрудники администрации", — рассказала заместитель директора поликлиники Буюкан Лина Баранова.

По ее словам, ни у одного работника не выявлено побочных реакций. В рамках этого этапа вакцинируют более 450 сотрудников территориального центра здоровья, медпунктов в пригородах и работников скорой помощи.

"Призываю всех сотрудников медучреждений вакцинироваться. Только с помощью вакцинации мы сможем побороть пандемию", — обратилась к коллегам Лина Баранова.

С 12 марта 18 тысяч доз вакцины от COVID-19 распределят по учреждениям первичной медико-санитарной помощи и районным центрам здравоохранения для иммунизации медицинских работников. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики в четверг.

"Иммунизация всех медицинских работников — приоритет для продолжения оказания медпомощи населению", — заявила госсекретарь, и. о. министра здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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