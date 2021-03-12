Участок улицы Крянгэ в Кишиневе перекроют: как будет ездить транспорт

Общественный транспорт в Кишиневе поменяет свои маршруты, поскольку один из участков улицы Крянгэ планируется перекрыть на четыре дня.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В Кишиневе продолжается ремонт улицы Иона Крянгэ. В связи с этим было принято решение перекрыть движение по этой городской артерии в периметре улиц Виссариона Белинского и Евгения Коки.

Улица будет закрыта с 07.00 13 марта до 19.00 14 марта, а также с 7.00 20 марта до 19.00 21 марта.

Движение общественного транспорта будет временно изменено:

Троллейбусы маршрутов №1 и 22: в сторону ул. Алба-Юлия – с проспекта Штефана чел Маре на ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску Бодони, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ, а далее - по установленным маршрутам. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А, Щусева, просп. Штефана чел Маре, а далее - по установленным маршрутам.

Троллейбус маршрута №21: маршрут сокращен до ул. Каля Ешилор (Бариера Скулень). © Sputnik / Евгений Одиноков Движение транспорта на одной из улиц в Кишиневе приостановят на месяц

Автобус маршрута №11: с ул. Т. Владимиреску (г. Дурлешты) на ул. И. Крянгэ, ул. В. Белинского, ул. И. Пеливана, ул. Алба-Юлия, ул. И. Крянгэ, ул. Т. Владимиреску, а далее - по установленному маршруту.

Автобус маршрута №26: в сторону ул. Алба-Юлия – с просп. Штефана чел Маре на ул. С. Лазо, ул. Букурешть, ул. А, Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ, а далее - по установленному маршруту.

В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белинского, ул. В, Лупу, ул. К, Стере, ул. А, Щусева, просп. Штефана чел Маре, а далее - по установленному маршруту.

Микроавтобусы маршрутов №101, 121, 125, 172 и 174: в сторону ул. Алба-Юлия – с ул. И. Крянгэ на ул. Е. Коки, ул. П. Чайковского, ул. В, Белинского, ул. И. Крянгэ, а далее по установленным маршрутам. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В, Белинского, ул. И. Раду, ул. Е. Коки, ул. И. Крянгэ, а далее - по установленным маршрутам.

Микроавтобус маршрута №103: в сторону ул. Алба-Юлия – с ул. И. Крянгэ на ул. Е. Коки, ул. И. Некулче, ул. В. Белинского, а далее по установленному маршруту. В сторону центра города – с ул. И. Крянгэ на ул. В. Белинского, ул. И. Некулче, ул. Е. Коки, ул. И. Крянгэ, а далее - по установленному маршруту.

Профильные муниципальные службы принесли извинения за неудобства и призвали соблюдать временно установленные дорожные указатели.

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