Индексация пенсий в Молдове в 2021 году: что решил парламент

Народные избранники одобрили законопроект, который направлен на изменение порядка индексации пенсий и других социальных выплат.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проголосовали в двух чтениях за изменение в закон о пенсиях, закон о бюджете социального страхования и закон о госбюджете, что позволит 1 апреля проиндексировать пенсионные выплаты на 3,89%. Остается в силе и индексация пенсий 1 октября – по прогнозам, она составит 3,2%.

Таким образом, проект предполагает сохранение индексации пенсий дважды в год – в апреле и октябре, но с новым механизмом ее применения начиная с 1 апреля этого года. Авторами проекта выступили депутаты-социалисты.

В апреле коэффициентом индексации пенсий будет среднегодовой рост индекса потребительских цен за последние три года – 2018-й, 2019-й, 2020-й, а в октябре – уровень инфляции, зафиксированный в первой половине текущего года. Коэффициент индексации установит правительство.

Обосновывая необходимость проекта, вице-председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко отметил: люди не должны страдать из-за того, что иногда законы несовершенны и нуждаются в корректировке.

"Таким образом, в нынешнем году пенсионеры и получатели социальных пособий в общем будут иметь 7,1% индексации по 2021 году и тысячу леев в качестве пасхальной единовременной выплаты, которую предоставят упомянутым категориям граждан с доходом до четырех тысяч леев", – сказал Односталко.

По подсчетам авторов законопроекта, на реализацию этого проекта требуется 702,61 миллиона леев, из которых уже заложены 94 миллиона. Оставшаяся сумма, по словам Односталко, поступит из бюджета государственного социального страхования.

Вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что указанный проект – ответ на социальные вызовы, связанные с пандемическим кризисом. По его словам, пенсионеров необходимо защищать, и парламент должен проявить политическую волю, чтобы помочь им.

Индексацией пенсий и социальных пособий смогут воспользоваться свыше 731 тысячи граждан.

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