Без обиняков и кавычек: на SputnikPro разобрали по косточкам ляпы журналистов

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. От будничных ошибок журналиста при написании материала до философского вопроса о будущем современного русского языка – такой размах по темам приобрела онлайн-лекция просветительского проекта SputnikPro, которая, скорее всего, станет не последней, исходя из запросов ее слушателей. На мастер-классе своими знаниями поделилась начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина.
"В совершенстве язык знать невозможно. Испытывать какие-то затруднения, ошибаться – это нормально. В русском языке много правил и еще больше исключений. Правила наизусть не знает даже тот, кто их составляет", - сразу успокоила филолог.
И поделилась навыком того, как свести к минимуму свои оплошности при написании текстов, как развить лингвистическое чутье и нарастить профессиональный капитал.
При этом, разбирая конкретные случаи грамматических и стилистических ошибок, филолог объясняла разницу между стерильным языком учебников, словарей и живым языком, журналистской практикой, которая требует временами пересматривать прописные истины или продумывать уместность их применения, исходя из заданных обстоятельств.
"Стерильный язык учебников – это одно, а журналистский труд, практика – другое. Во время работы над текстом возникает масса вопросов. Ведь язык – это живой организм, он изменяется, дополняется", - пояснила она.
Отбор заимствований
Исайкина рассказала о том, как справиться с потоком новых слов и словообразований, которые, как жареные пирожки, подкидывает реальность – ковид, локдаун, удаленка, дистанционка, самоизоляция, а еще с техническими терминами – бак, бот, кликабельность, да и со всеми другими специализированными словечками. Как правильно их оформить в тексте, какие уместно и в каком контексте использовать, а от каких лучше отказаться в пользу русского эквивалента.
Лектор также поделилась своей формулой разумного выбора заимствованных слов.
"Когда возникает вопрос, употреблять ли иностранное слово, задаю себе вопрос: что я хочу? Произвести впечатление или изложить проблему? Если можно, то лучше использовать русское слово. Избыточное использование англицизмов, скорее, значит, что вы плохо знаете русский, а не хорошо знаете иностранный", - отметила она.
Русский язык не пропадет
Филолог между тем верит в то, что русскому языку ничего не угрожает, и он справится с наплывом модных слов и новоязов.
И все-таки она призвала беречь язык и быть более ответственными за написанное, понимая всю значимость последствий от грамматических и стилистических огрехов.
"От одного слова, буквы, запятой может зависеть многое. Ошибка может привести к неприятному инциденту вплоть до катастрофы", - предпредила лектор.
О просветительском проекте SputnikPro
SputnikPro открыл онлайн-сезон в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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