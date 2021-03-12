Без обиняков и кавычек: на SputnikPro разобрали по косточкам ляпы журналистов

Какие преступные и не очень огрехи допускают журналисты и выстоит ли в целом русский язык перед современными словоформами – такие разные по значимости и масштабу вопросы обсудили на онлайн-сессии просветительского проекта SputnikPro.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. От будничных ошибок журналиста при написании материала до философского вопроса о будущем современного русского языка – такой размах по темам приобрела онлайн-лекция просветительского проекта SputnikPro, которая, скорее всего, станет не последней, исходя из запросов ее слушателей. На мастер-классе своими знаниями поделилась начальник отдела дирекции государственных интернет-проектов медиагруппы "Россия сегодня" Елена Исайкина.

"В совершенстве язык знать невозможно. Испытывать какие-то затруднения, ошибаться – это нормально. В русском языке много правил и еще больше исключений. Правила наизусть не знает даже тот, кто их составляет", - сразу успокоила филолог.

И поделилась навыком того, как свести к минимуму свои оплошности при написании текстов, как развить лингвистическое чутье и нарастить профессиональный капитал.

"Воспитывать в себе критика, который будет останавливать, задавать вопрос и подвигать вас смотреть в словарь. Нужно понимать, в какой момент вы, возможно, неправы, чтобы облегчить свое существование, знать, в каком разделе словаря искать ответ на свой вопрос", - рассказала лектор.

При этом, разбирая конкретные случаи грамматических и стилистических ошибок, филолог объясняла разницу между стерильным языком учебников, словарей и живым языком, журналистской практикой, которая требует временами пересматривать прописные истины или продумывать уместность их применения, исходя из заданных обстоятельств.

"Стерильный язык учебников – это одно, а журналистский труд, практика – другое. Во время работы над текстом возникает масса вопросов. Ведь язык – это живой организм, он изменяется, дополняется", - пояснила она.

Отбор заимствований

Исайкина рассказала о том, как справиться с потоком новых слов и словообразований, которые, как жареные пирожки, подкидывает реальность – ковид, локдаун, удаленка, дистанционка, самоизоляция, а еще с техническими терминами – бак, бот, кликабельность, да и со всеми другими специализированными словечками. Как правильно их оформить в тексте, какие уместно и в каком контексте использовать, а от каких лучше отказаться в пользу русского эквивалента.

Лектор также поделилась своей формулой разумного выбора заимствованных слов.

"Когда возникает вопрос, употреблять ли иностранное слово, задаю себе вопрос: что я хочу? Произвести впечатление или изложить проблему? Если можно, то лучше использовать русское слово. Избыточное использование англицизмов, скорее, значит, что вы плохо знаете русский, а не хорошо знаете иностранный", - отметила она.

Русский язык не пропадет

Филолог между тем верит в то, что русскому языку ничего не угрожает, и он справится с наплывом модных слов и новоязов.

"Русский язык быстро что-то воспринимает, но тяжело отказывается от уже устоявшегося. Он не пропадет. Он разберется и возьмет все лучшее, сохранив какие-то свои яркие, образные выражения", - заметила Исайкина.

И все-таки она призвала беречь язык и быть более ответственными за написанное, понимая всю значимость последствий от грамматических и стилистических огрехов.

"От одного слова, буквы, запятой может зависеть многое. Ошибка может привести к неприятному инциденту вплоть до катастрофы", - предпредила лектор.

О просветительском проекте SputnikPro

SputnikPro открыл онлайн-сезон в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Молдовы до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 31 языке, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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