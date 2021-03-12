Суд в Молдове принял решение об аресте задержанного функционера Нацбанка

"Он был заключен под стражу на 30 дней по обвинению в злоупотреблении служебным положением", — говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовное преследование проходит в рамках расследования дела о банковском мошенничестве в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: Banca de Economii, Unibank, Banca Socială.
Напомним, в четверг Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела обыски в штаб-квартире Национального банка и задержала руководителя управления специального надзора Иона Ропота. В Banca de Economii он работал специальным администратором.
По данным прокуроров, в результате обысков Ропот задержан на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением. Год назад его уже задерживали по делу о банковском мошенничестве.
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