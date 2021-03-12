В Молдове возобновляется учебный процесс: что надо знать родителям и школьникам

Образовательный процесс будет организован на основе трех сценариев в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В Молдове с 16 марта возобновляется учебный процесс. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в пятницу.

"Обучние будет организовано на основе трех сценариев в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте. Точнее, территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья будут организовывать процесс обучения, исходя из код эпидопасности в населенном пункте, на основе показателя заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней", – сказано в сообщении правительства.

Какие сценарии предложила Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья:

в населенных пунктах, где объявлен "зеленый" или "желтый" коды эпидопасности (заболеваемость COVID-19 менее 49 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней), учебный процесс будет проходить в образовательных учреждениях при физическом присутствии дошкольников, школьников и студентов при строгом соблюдении санитарных норм по профилактике и предупреждению распространения коронавируса; для населенных пунктов, где объявлен "оранжевый код" (заболеваемость COVID-19 составляет 50-100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней), допускается, чтобы образовательный процесс проходил с физическим присутствием дошкольников, учащихся начальных и выпускных классов, а также учащихся профтехучилищ, которые проходят практику, и студентов последних курсов вузов на практические занятия. Для школьников и студентов других классов и курсов учебный процесс будет организован дистанционно; для населенных пунктов, где установлен "красный код" (заболеваемость более 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней), будет обеспечено ежедневное физическое присутствие в учебных заведениях дошкольников и учащихся начальных классов, а также 50% от общего числа учащихся выпускных классов и студентов последних курсов профтехучилищ и вузов. Для остальных образоваельный процесс будет организован дистанционно.

Напомним, что 26 февраля Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила ужесточить некоторые ограничительные меры в связи с увеличением числа случаев COVID-19. Одним из решений был перевод школьников на онлайн-обучение с 1 по 15 марта.

Таким образом, с 1 марта все учебные заведения в Молдове вернулись на "дистанционку". Затем было принято решение продлить весенние каникулы учащихся – не до 9 марта, а до 15-го.

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