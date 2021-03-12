ОАЭ передали Молдове две тысячи доз вакцины против COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты безвозмездно предоставили республике партию китайской вакцины Sinopharm. Ее будут использовать в рамках Национальной кампании по иммунизации.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты передали Республике Молдова 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm, в ответ на просьбу исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, адресованную шейху Абдулле бен Зайед Аль Нахайяну, министру иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой поблагодарил власти ОАЭ за жест солидарности, отметив, что прибытие партии вакцины еще раз подтверждает дружеские отношения и хорошее сотрудничество между Республикой Молдова и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В молдавским МИДЕИ отметили, что правительство Республики Молдова продолжит продвигать активный диалог с иностранными партнерами на двусторонней основе для достижения стратегической цели по обеспечению доступа к вакцинам против COVID-19.

"Специалисты по иммунизации и органы, ответственные за управление кампанией вакцинации против COVID-19 в Республике Молдова, примут решение об использовании указанной партии в соответствии с международными и национальными рекомендациями и в соответствии с положениями Национального плана иммунизации против COVID-19 и действующей нормативной базы", - говорится в сообщении МИДЕИ.

Пожертвование будет получено Национальным агентством общественного здравоохранения, а партия будет передана на национальный склад вакцин для обеспечения хранения в соответствии с инструкциями по вакцинам.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova