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Старт вакцинации от коронавируса

Майя Санду прокомментировала возможную покупку Молдовой вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (168)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210312/33966997/Mayya-Sandu-prokommentirovala-vozmozhnuyu-pokupku-Moldovoy-vaktsiny-Sputnik-V.html

Президент страны считает, что правительство должно обеспечить население качественной вакциной и предоставить гражданам право выбора.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Алексей Даничев
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КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство страны будет самостоятельно принимать решение, с кем из производителей вакцин от коронавируса вести прямые переговоры. Санду также выступила за то, чтобы у граждан было право выбора вакцины. Об этом она заявила в телеинтервью в пятницу.

"Агентство по медикаментам зарегистрировало эту ("Спутник V" - прим. ред.) вакцину. Я знаю, что создатели "Спутника" подали документы для того, чтобы зарегистрировать вакцину в Европейском агентстве по медикаментам. Правительство Молдовы должно решить, с кем будет вести переговоры напрямую. Я думаю, что правительство должно пытаться купить безопасные вакцины везде и представить право выбора", — заявила Санду.

Отметим, 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19 в страну. За это решение проголосовали 68 депутатов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Вакцинация за рубежом: что заявили ответственные структуры Молдовы

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (168)

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