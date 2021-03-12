Майя Санду прокомментировала возможную покупку Молдовой вакцины "Спутник V"

"Агентство по медикаментам зарегистрировало эту ("Спутник V" - прим. ред.) вакцину. Я знаю, что создатели "Спутника" подали документы для того, чтобы зарегистрировать вакцину в Европейском агентстве по медикаментам. Правительство Молдовы должно решить, с кем будет вести переговоры напрямую. Я думаю, что правительство должно пытаться купить безопасные вакцины везде и представить право выбора", — заявила Санду.

Президент Республики Молдова Майя Санду считает, что правительство страны будет самостоятельно принимать решение, с кем из производителей вакцин от коронавируса вести прямые переговоры. Санду также выступила за то, чтобы у граждан было право выбора вакцины. Об этом она заявила в телеинтервью в пятницу.

Отметим, 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19 в страну. За это решение проголосовали 68 депутатов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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