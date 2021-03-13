Как молдаванин Могила спасал русский мир

После заключения Брестской унии в 1596 году в западнорусских землях, находившихся под властью Польши, обострилось межконфессиональное противостояние, в результате которого многие православные церкви закрывались и приходили в запустение.

Многие представители русского православного дворянства переходили в католическую религию и униатство. Польский король и католическая шляхта признавали законною греческою верою только унию. Тех, кто не желал принимать унии, называли схизматиками, т. е. отщепенцами, и не признавали за их верою никаких церковных прав. При отсутствии иерархии число православных священников быстро уменьшалось, и православные, не хотевшие принимать унию, жили без крещения, не исполняли никаких христианских обрядов.

Автор: И. Б. Хоманн Фрагмент карты Украины. Автор И.Б.Хоманн, 1715 год

Как сообщал русский историк Николай Костомаров, до 1620 года не было у православных митрополита, не стало и епископов, некому было посвящать священников, и во многих приходах униаты заступили место выбывших православных, а в иных местах по смерти священников церкви упразднялись и к соблазну православных обращались в шинки - т. е. в кабаки. В это время на исторической сцене появился Петр Могила.

Митрополит из знатного молдавского рода

Петр Могила происходил из знатного молдавского рода, представители которого правили в Молдавском княжестве и Валахии. В конце XVI века при помощи польского гетмана Яна Замойского один из Могил, Иеремия, сделался господарем молдавским, а в 1602 году брат его Симеон - господарем валашским. В 1609 году Симеон ненадолго стал также господарем Молдавского княжества. В 1612 году Могилам (в молдавской огласовке – Мовилэ) после поражения их от Кантемира-мурзы, занявшего господарство, пришлось бежать в Речь Посполитую, где у них были сильные и богатые родственники.

Киев в 17 веке. Гравюра XVII века

Могила окончил православную Львовскую братскую школу, после чего продолжил образование свое за границей, где слушал лекции в разных университетах. В совершенстве овладел латинским языком. Сначала был военным, участвовал в Хотинской битве, но вскоре решил принять духовный сан.

Вскоре Петр Могила выл выбран архимандритом Киево-Печерской лавры. В 1628 году польский король Сигизмунд III утвердил его. Новый архимандрит тотчас же начал свою кипучую деятельность. Задумал завести при Печерском монастыре высшую школу, для чего он начал отправлять молодых людей за границу на учебу, причем тратил свои сбережения.

С благословения короля Владислава

В это сложное время, в 1632 году, при активном участии православных дворян избрали на сейме митрополитом киевским молдаванина Петра Могилу. Новый король Владислав IV утвердил этот выбор, и волошский епископ во Львове рукоположил Петра Могилу в митрополиты. В грамоте короля Владислава, данной 12 марта 1633 года Петру (Могиле), избранному на митрополичью Киевскую кафедру, было сказано, что король дает ему "митрополию Киевскую и Галицкую над всею Русью в Короне и Великом княжестве Литовском, в унии не будучою, при церкви святой Софии, в Киеве лежачою".

Неизвестный автор Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Пётр Могила. Неизвестный автор, XVII век

Как пишет Костомаров, "назначение Петра Могилы митрополитом в Киеве произвело чрезвычайный восторг. Ученики братского училища сочиняли ему гимны и панегирики".

Умственное движение, возникшее в южной Руси, получило новый толчок и новую силу с наступлением деятельности Петра Могилы.

Восстановление церкви Святой Софии и голова князя Владимира

Православные киевляне в порыве восторга бросились отнимать у униатов свою древнюю святыню – Софийский собор и другие.

Первым делом по распоряжению митрополита были начаты восстановительные работы церкви Святой Софии. Петр Могила называл ее "единственным украшением православного народа, главою и матерью всех церквей". Петр Могила старался оживить в народе воспоминание древности. Также была восстановлена церковь Святого Василия, из развалин Десятинной церкви построена новая каменная церковь, причем во время производства работ Петр Могила нашел в земле гроб святого князя Владимира и поставил голову его в Печерском монастыре для поклонения.

По распоряжению Петра Могилы началось исправление текстов богослужебных книг, которые часто противоречили друг другу. Могила настоял, чтобы богослужебные книги перед выходом в печать сличали с греческими подлинниками.

Возврат к древнему благочестию

Могила хотел возвратить русскую церковь к древнему благочестию и считал, что цель эта может быть достигнута посредством собора духовных и светских людей. Деяния этого собора не дошли до нас, но они отражены в подробном сборнике богослужений, долгое время служившим руководством во всей России. Он известен под именем "Требника Петра Могилы".

При составлении его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и отчасти римскими. Могила, защищая православие от католичества, не стеснялся, однако, заимствовать из западной церкви то, что не противоречило духу православия и согласовалось с практикой изначальной церкви.

Требник Петра Могилы, издание 1646 года

Могила решил составить полную систему православного вероучения и вместе с Исаией Трофимовичем составил православный катехизис. Когда работа над Катехизисом была завершена, Могила созвал сведущих духовных лиц из всей южной и западной Руси, дал им на рассмотрение новую книгу, а потом написал о деле патриархам. С целью окончательно рассмотреть и утвердить важный духовный документ в Яссах был созван ученый собор в 1643 году, куда прибыли и представители Константинопольского патриархата. Греки долго спорили с русскими, но катехизис утвердили, затем книга была отправлена на утверждение всех патриархов.

Концептуальная полемика

Могила, как человек ученый, принял деятельное участие в тогдашней горячей полемике, происходившей между православными и католиками.

В одной из своих работ Могила пишет: "Православные роксоляны (т. е. русские), уверовавши в Христа Господа, не сомневаются в том, что Христос, как мысленный глава, управляет восточною церковью по своему обещанию: "се аз с вами до скончания века". Русь имеет всесильное предстательство своего благочестия в лице Христа Господа, правящего сердцами великих государей.

© Photo : Евгений Паскарь Памятник Петру Могиле в Киево-Печерской Лавре в Киеве

Петр Могила был не против соединения с римскою церковью: "Восточная церковь всегда просит Бога о соединении церквей, но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение..."

Ключ к успеху – образование и знания

Основное свое внимание Могила сосредоточил на организации различных образовательных учреждений – коллегий, школ по лучшим европейским образцам. Он преобразовал киевскую братскую школу в коллегию, основал школу в Виннице, основал при киевском братстве монастырь и типографию и подчинил их киевскому митрополиту. Цель киевской коллегии была предельно ясной: нужно было образовать поколение ученых, сведущих духовных лиц и светских людей, которые бы могли сознательно видеть правоту восточной церкви и по своему образованию стать в уровень с теми, против которых пришлось бы им защищать права своей церкви путем закона и рассуждения. Но в Польше вопросы веры тесно связывались с вопросами национальности; понятие о католике сливалось с понятием о поляке, как, с другой стороны, понятие о православном - с понятием о русском; и потому задачею коллегии неизбежно стала поддержка и возрождение русской народности. Идеалом Могилы был такой русский человек, который, сохраняя и свою веру, и свой язык, в то же время по степени образования и по своим духовным средствам не уступал бы полякам или другим католикам.

Уже в это время Могила, как он сам писал, потратил большую часть своего состояния на устроение училища и церкви. Вотчины, как его собственные, так и Печерского монастыря, с трудом могли доставлять средства на поддержку коллегии по причине разорений, понесенных ими то от татарских набегов, то от междоусобных войн с казаками, и митрополит принужден был просить пособия от разных братств. Несмотря на все это, он напрягал все свои силы для поддержки своего любимого детища. В своем духовном завещании, написанном им, как видно, в то время, когда он чувствовал приближение смерти, он говорит: "Видя, что упадок святого благочестия в народе русском происходит не от чего иного, как от совершенного недостатка образования и учения, я дал обет Богу моему - все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что ни оставалось бы здесь от доходов, приобретаемых с порученных мне святых мест, с имений, на то назначенных, обращать частию на восстановление разрушенных храмов Божиих, от которых оставались плачевные развалины, частию - на основание школ в Киеве..." Коллегию свою он называет в завещании своим единственным залогом, и, желая "оставить ее укорененною в потомственные времена", в виде посмертного дара завещает ей 81 000 польских золотых, всю свою библиотеку, четвертую часть своего серебра, некоторые ценные вещи и - на вечное воспоминание о себе.

Петр Могила скончался 1 января 1647 года на пятидесятом году своей жизни.

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