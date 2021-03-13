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Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге

Первый в Гагаузии приют для собак открыли в Чадыр-Лунге

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33964133/pervyy-v-gagauzia-priyut-dlya-sobak-otkryli-v-chadyr-lunge.html

Вызов бездомным собакам бросили власти муниципия Чадыр-Лунга. В городе появился первый в Гагаузии мини-питомник, где собак стерилизуют, а затем выпускают на волю.

Чадыр-Лунга, 13 мар - Sputnik, Максим Топал. Бродячие собаки – большая проблема для Гагаузии. Острее всего она стоит в крупных городах и селах, где бездомных животных развелось немало. Регистрируются случаи, когда они пугают или даже нападают на людей.

Бродячие собаки
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В Чадыр-Лунге нашли способ решить проблему бродячих животных и сформировали на территории муниципального предприятиях ЖКХ небольшой временный приют для собак. Вольер построили работники отдела благоустройства примэрии собственными силами.

Отловленных бездомных четвероногих доставляют в приют, где их кормят, поят, а затем стерилизуют. После осмотра врача животных вакцинируют и выпускают на волю.

Как рассказал Sputnik заместитель примара Валентин Кара, "на первоначальном этапе планируется стерилизация, вакцинация и проставление бирки на ухо".

"Все необходимые работы выполняет ветеринарный врач. Приют нужен, чтобы сократить количество жалоб наших жителей на агрессивных собак", – отметил Валентин Кара.

Стерилизация и вакцинация одной особи обходится в 500 леев. Пока что действуют только четыре бокса. Если пилотный проект, одобренный мунсоветом, даст результат, число боксов для собак может быть увеличено. Предполагается ежегодно стерилизовать до 100 бродячих собак.

  • Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге

Местные власти призывают жителей муниципия, имеющих домашних животных, обеспечивать их ошейниками и следить за состоянием здоровья, не выпускать на улицу без сопровождения.

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