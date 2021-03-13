Первый в Гагаузии приют для собак открыли в Чадыр-Лунге

Вызов бездомным собакам бросили власти муниципия Чадыр-Лунга. В городе появился первый в Гагаузии мини-питомник, где собак стерилизуют, а затем выпускают на волю.

Чадыр-Лунга, 13 мар - Sputnik, Максим Топал. Бродячие собаки – большая проблема для Гагаузии. Острее всего она стоит в крупных городах и селах, где бездомных животных развелось немало. Регистрируются случаи, когда они пугают или даже нападают на людей.

В Чадыр-Лунге нашли способ решить проблему бродячих животных и сформировали на территории муниципального предприятиях ЖКХ небольшой временный приют для собак. Вольер построили работники отдела благоустройства примэрии собственными силами.

Отловленных бездомных четвероногих доставляют в приют, где их кормят, поят, а затем стерилизуют. После осмотра врача животных вакцинируют и выпускают на волю.

Как рассказал Sputnik заместитель примара Валентин Кара, "на первоначальном этапе планируется стерилизация, вакцинация и проставление бирки на ухо".

"Все необходимые работы выполняет ветеринарный врач. Приют нужен, чтобы сократить количество жалоб наших жителей на агрессивных собак", – отметил Валентин Кара.

Стерилизация и вакцинация одной особи обходится в 500 леев. Пока что действуют только четыре бокса. Если пилотный проект, одобренный мунсоветом, даст результат, число боксов для собак может быть увеличено. Предполагается ежегодно стерилизовать до 100 бродячих собак.

Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге © Sputnik / Maxim Topal

Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге © Sputnik / Maxim Topal

Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге © Sputnik / Maxim Topal

Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге © Sputnik / Maxim Topal

Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге © Sputnik / Maxim Topal 1 / 5 © Sputnik / Maxim Topal Первый в Гагаузии временный приют для собак открыли в Чадыр-Лунге

Местные власти призывают жителей муниципия, имеющих домашних животных, обеспечивать их ошейниками и следить за состоянием здоровья, не выпускать на улицу без сопровождения.

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