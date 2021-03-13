И.о. премьера рассказал, какие вакцины собирается покупать Молдова

По словам исполняющего обязанности главы кабмина, правительство будет вести переговоры со всеми производителями зарегистрированных в Молдове вакцин.

Правительство Молдовы планирует начать переговоры с производителями всех четырех вакцин, зарегистрированных в Молдове. Об этом в телеэфире в пятницу объявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Он подтвердил, что в стране есть условия для хранения всех существующих вакцин, в том числе Pfizer. По словам премьера, после вступления в силу принятых парламентом изменений в процедуре закупок и после разработки техзадания Центром медицинских закупок правительство начнет переговоры с производителями вакцин.

"Мы не даем никаких преференций никакой вакцине. Мы будем покупать любую в пропорциональном порядке. Люди должны иметь право выбора. Это будут разные вакцины", - рассказал Чокой.

По его словам, правительство будет закупать те вакцины, которые зарегистрированы в Нацагентстве медикаментов. Это четыре препарата: AstraZeneca (Южная Корея), AstraZeneca (Индия), Pfizer и "Спутник V". "Список будет расширяться", - отметил Чокой.

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Что касается гуманитарной помощи - правительство готово принять любую вакцину, заявил и.о. главы кабмина.

Отметим, 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19 в страну. За это решение проголосовали 68 депутатов.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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