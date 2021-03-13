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Аурел Чокой

И.о. премьера рассказал, какие вакцины собирается покупать Молдова

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (169)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33967552/io-premera-rasskazal-kakie-vaktsiny-sobiraetsya-pokupat-moldova.html

По словам исполняющего обязанности главы кабмина, правительство будет вести переговоры со всеми производителями зарегистрированных в Молдове вакцин.

Старт вакцинации от коронавируса
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КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Правительство Молдовы планирует начать переговоры с производителями всех четырех вакцин, зарегистрированных в Молдове. Об этом в телеэфире в пятницу объявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Он подтвердил, что в стране есть условия для хранения всех существующих вакцин, в том числе Pfizer. По словам премьера, после вступления в силу принятых парламентом изменений в процедуре закупок и после разработки техзадания Центром медицинских закупок правительство начнет переговоры с производителями вакцин.

"Мы не даем никаких преференций никакой вакцине. Мы будем покупать любую в пропорциональном порядке. Люди должны иметь право выбора. Это будут разные вакцины", - рассказал Чокой. 

По его словам, правительство будет закупать те вакцины, которые зарегистрированы в Нацагентстве медикаментов. Это четыре препарата: AstraZeneca (Южная Корея), AstraZeneca (Индия), Pfizer и "Спутник V". "Список будет расширяться", - отметил Чокой.

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Что касается гуманитарной помощи - правительство готово принять любую вакцину, заявил и.о. главы кабмина.

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Отметим, 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19 в страну. За это решение проголосовали 68 депутатов.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (169)

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