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Алла Немеренко

Немеренко: Хотим мы или нет, но локдаун – это необходимость

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33969899/nemerenko-hotim-my-ili-net-no-lokdaun-eto-neobkhodimost.html

Советник президента по вопросам здравоохранения рассказала, о чем пойдет речь на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. В Молдове должен быть введен локдаун, гражданам нужно обеспечить доступ к тестам и лекарствам от COVID-19. Об этом в своем Facebook написала советник президента Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко.

"Нравится нам или нет, но без ограничительных мер станет еще хуже. Хотим мы или нет попасть в локдаун, но это необходимо. Мы должны дать свободно вздохнуть больницам. И медикам", — написала Немеренко в соцсети.

По ее словам, гражданам нужно предоставить широкий доступ к тестированию и лекарствам, "которые можно доставлять прямо до двери пациента", а больным нужно обеспечить возможность обследования, в особенности это касается рентгенографии и КТ.

Также, по мнению Немеренко, нужно принять строгие меры по переводу пациентов из больницы в больницу, чтобы не было задержек, и, таким образом, бороться за жизнь каждого.

"Завтра все это обсудим на заседании Высшего совета безопасности. Потому что безопасность страны — это прежде всего безопасность людей", — добавила советник президента.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду созывает 13 марта заседание Высшего совета безопасности. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Facebook.

"Основная тема повестки — пандемическая ситуация в стране. Затем сообщим о принятых решениях", — сказано в заявлении.

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