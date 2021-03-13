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Автомобильные шины

Когда водителям нужно оборудовать свои автомобили летними шинами

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33970068/kogda-voditelyam-nuzhno-oborudovat-svoi-avtomobili-letnimi-shinami.html

Многие водители спешат сменить зимние шины на летние, но они должны знать, что, если на дорогах снег, лед или иней, патрульные могут их оштрафовать.

Подснежник
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Молдавские водители теряются в догадках, когда именно им следует менять зимние и летние шины. Если до 2014 года в Правилах дорожного движения было четко прописано, что с 1 декабря по 1 марта нужно ездить на зимних шинах, то сейчас условия изменились.

Действующее законодательство обусловливает использование зимних шин не до определенной календарной даты, а только при неблагоприятных погодных условиях, – рассказала Spuntik Moldova Мариана Добровольски, пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности.

"Правила дорожного движения предусматривают, что, в случае если дорога покрыта снегом, льдом или инеем, машины должны быть оборудованы зимними шинами. Дополнительно водителям рекомендуется не менять шины, если на улице температура ниже +7 градусов по Цельсию", – объяснила Добровольски.

По данным метеорологов, водителям лучше всего менять шины после 1 апреля, чтобы избежать любого риска.

"До 1 апреля было бы лучше не менять шины, потому что погода может измениться в любое время. Очевидно, что иногда у нас бывают сюрпризы в апреле, так было в 2017 году, когда пошел снег. Но такие явления происходят редко. До 18 марта ожидаются дожди, в том числе в виде мокрого снега", – сообщил Геннадий Рошка, руководитель отдела метеорологических прогнозов.

Таким образом, водители, которые уже поспешили и заменили шины, в эти дни, когда на дорогах Молдовы местами снова снег и наледь, рискуют получить штраф в размере от 150 до 300 леев.

А для юридических лиц штраф за езду на летних шинах в неблагоприятных погодных условиях достигает 4500 леев. К водителям также могут быть применены санкции в том случае, если летом они ездят на зимних шинах. Сумма штрафа такая же.

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