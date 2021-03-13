Когда водителям нужно оборудовать свои автомобили летними шинами

Многие водители спешат сменить зимние шины на летние, но они должны знать, что, если на дорогах снег, лед или иней, патрульные могут их оштрафовать.

Молдавские водители теряются в догадках, когда именно им следует менять зимние и летние шины. Если до 2014 года в Правилах дорожного движения было четко прописано, что с 1 декабря по 1 марта нужно ездить на зимних шинах, то сейчас условия изменились.

Действующее законодательство обусловливает использование зимних шин не до определенной календарной даты, а только при неблагоприятных погодных условиях, – рассказала Spuntik Moldova Мариана Добровольски, пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности.

"Правила дорожного движения предусматривают, что, в случае если дорога покрыта снегом, льдом или инеем, машины должны быть оборудованы зимними шинами. Дополнительно водителям рекомендуется не менять шины, если на улице температура ниже +7 градусов по Цельсию", – объяснила Добровольски.

По данным метеорологов, водителям лучше всего менять шины после 1 апреля, чтобы избежать любого риска.

"До 1 апреля было бы лучше не менять шины, потому что погода может измениться в любое время. Очевидно, что иногда у нас бывают сюрпризы в апреле, так было в 2017 году, когда пошел снег. Но такие явления происходят редко. До 18 марта ожидаются дожди, в том числе в виде мокрого снега", – сообщил Геннадий Рошка, руководитель отдела метеорологических прогнозов.

Таким образом, водители, которые уже поспешили и заменили шины, в эти дни, когда на дорогах Молдовы местами снова снег и наледь, рискуют получить штраф в размере от 150 до 300 леев.

А для юридических лиц штраф за езду на летних шинах в неблагоприятных погодных условиях достигает 4500 леев. К водителям также могут быть применены санкции в том случае, если летом они ездят на зимних шинах. Сумма штрафа такая же.

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